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ACoM線上論壇：綠卡新規 離境申請恐面臨10年禁入境

記者李怡／舊金山報導
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新綠卡規定掀恐慌，ACOM與會專家稱，離境申請恐面臨十年禁入境。（記者李怡╱翻攝...
新綠卡規定掀恐慌，ACOM與會專家稱，離境申請恐面臨十年禁入境。（記者李怡╱翻攝）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：USCIS新備忘錄要求多數綠卡申請人改赴原籍國領事程序。
  • 重點二：新規僅少數特殊情況可豁免，裁量權落在駐外領事官員。
  • 重點三：專家警告政策恐引發訴訟，並使申請人面臨離境風險。

美國公民及移民服務局（USCIS）5月22日發布一份新的政策備忘錄，要求多數正在申請綠卡的移民，必須返回原籍國透過美國領事館辦理申請，而非在美國境內完成身分調整程序。消息傳出後，引發移民社區廣泛焦慮，不少人擔心多年等待的移民計畫可能被迫中斷，甚至面臨離境後無法再入境美國的風險。

美國社群媒體會議（ACoM）5日舉行的線上論壇中，多位移民政策與法律專家指出，這項新政策可能影響正在申請家庭移民、就業移民以及其他類別綠卡的數十萬申請人，也可能為美國移民制度帶來重大變化。

根據USCIS發布的備忘錄，新規要求申請人在原籍國進行領事處理，僅有少數「特殊情況」可獲例外處理。然而，何謂特殊情況以及是否准予豁免，將由美國駐外領事官員個別裁量決定。專家認為，這種高度不確定性正是目前移民社區出現恐慌的主要原因。

會上美國移民律師協會（AILA）主席約瑟夫(Jeff Joseph)表示，許多申請人目前正陷入兩難。一方面擔心若繼續留在美國，未來可能失去申請資格；另一方面又擔心離開美國後，因過去曾有逾期停留紀錄而觸發三年或十年的入境禁令。

與會專家指出，受影響最大的可能包括持有H-1B、L-1等工作簽證人士，以及透過親屬移民申請綠卡的家庭。部分申請人原本已進入綠卡審理最後階段，如今卻面臨程序是否必須重新調整的不確定性。

移民政策研究所美國移民政策項目副主任格拉特(Julia Gellatt)分析指出，目前尚不清楚政府未來將如何執行該備忘錄，也不清楚是否會追溯適用於已經遞交申請的人士。她表示，這種政策上的模糊性正在加劇移民社區的不安。

移民服務平台代表表示，近期已接到大量申請人諮詢電話，不少家庭擔憂多年來投入的時間與金錢可能受到影響。他指出，對許多移民家庭而言，最大的問題並非政策本身，而是不知道該如何規劃下一步。

會上專家們同時對該政策的合法性提出質疑。他們認為，這項重大政策變更並未經過聯邦政府通常採用的正式規則制定程序，包括公開徵求意見、公眾評議以及管理與預算辦公室審查等程序，因此未來極可能面臨法律挑戰。

美國家庭聯合會執行主任德阿澤維多(Ashley DeAzevedo)表示，移民政策不應在缺乏透明度和公眾參與的情況下突然改變。她認為，若政策正式實施，將對許多跨國家庭造成實質衝擊。

與會專家普遍預期，相關移民團體及法律機構未來可能提起訴訟，要求法院暫停執行該備忘錄。在此之前，他們建議移民申請人不要因網路傳言倉促離境，而應先諮詢專業移民律師，評估自身情況與潛在風險。

論壇最後指出，移民制度的穩定與可預測性，對於數百萬在美工作、求學和生活的移民家庭至關重要。在政策細節尚未明朗之前，不確定性本身恐怕已成為許多移民家庭最大的壓力來源。

新綠卡規定掀恐慌，ACOM與會專家稱，離境申請恐面臨十年禁入境。（記者李怡╱翻攝...
新綠卡規定掀恐慌，ACOM與會專家稱，離境申請恐面臨十年禁入境。（記者李怡╱翻攝）

精華 FAQ

  • 備忘錄要求多數正在申請綠卡的人，改回原籍國透過美國領事館辦理，而非留在美國境內完成身分調整，等於改變既有申請路徑。

  • 因為不少申請人曾有逾期停留紀錄，一旦離境辦理領事程序，可能觸發三年或十年的入境禁令，形成留美與離境兩難局面。

  • 專家指出，這類重大變更未經正式規則制定程序，包括公開徵詢、意見評議與相關審查，因此程序正當性與合法性都可能被法院檢驗。

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