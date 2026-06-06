美中友城大會舊金山登場 深化合作 羅偉、張建敏出席

舊金山市長羅偉（左一）、張建敏總領事（左二）與加州當地民選官員參訪非遺展品攤位。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 第八屆美中友城大會在舊金山登場，聚焦城市合作與交流。

第八屆美中友城大會在舊金山登場，聚焦城市合作與交流。 重點二： 雙方代表討論綠色發展、城市治理、文化旅遊與教育青年議題。

雙方代表討論綠色發展、城市治理、文化旅遊與教育青年議題。 重點三：會中簽署多項MOU，涵蓋青少年、友城、文化及旅遊合作。

第八屆美中友城大會（US-China Sister Cities Summit）5日在舊金山 舉行，來自美中兩國地方政府、友城組織、工商及文化機構百名代表與會，圍繞「高品質城市發展的共同努力」展開交流，探討綠色發展與城市治理、文化與旅遊，以及教育與青年等議題。

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）、中國人民對外友好協會會長楊萬明、中國駐美大使謝鋒 （視頻致辭）、中國駐舊金山總領事張建敏，以及美國國際姐妹城市協會榮譽主席洛佩茲（Carol Lopez），以及加加州議員楊馳馬、索諾馬市長丁俊輝、聯合市副市長王耀明等民選官員出席開幕式。

加州議員楊馳馬（右二）出席會議。（記者李怡/╱攝影）

羅偉在致辭中表示，舊金山長期以來都是中美民間交流的重要門戶城市，儘管當前國際局勢複雜，但地方政府之間的合作與人民之間的友誼依然具有不可替代的價值。他指出，友好城市關係不僅促進文化理解與經濟合作，也有助於共同應對氣候變遷、公共衛生與城市治理等全球性挑戰。

舊金山市長羅偉發言：地方交流是兩國關係穩定的重要力量。（記者李怡╱攝影）

本次論壇上午首先進行「綠色發展與城市治理」專題討論。來自中國上海、咸陽、麗水等城市官員，以及美國地方政府與城市規劃專家，就交通建設、可持續發展、氣候變遷及城市更新等議題交換經驗。

下午則聚焦「文化與旅遊」及「教育與青年」兩大主題。來自美中兩國的地方政府代表、教育工作者及文化交流機構分享經驗，討論如何透過旅遊合作、非物質文化遺產保護、青少年互訪及教育合作，增進兩國民間往來。

廣西非遺「民族刺繡虎頭包」在舊金山大會現場受到廣泛歡迎。（記者李怡╱攝影）

廣西非遺刺繡。（記者李怡╱攝影）

鄭州市非遺保護中心代表團與加州當地代表交流。（記者李怡╱攝影）

江蘇鹽城非遺產品陳列。（記者李怡╱攝影）

值得一提的是，大會現場同步設置中國地方非物質文化遺產展區，展出來自廣西、鄭州市非遺、江蘇鹽城等地的特色文創產品與民族工藝品，吸引不少與會者駐足參觀。來自廣西的壯族特色文創產品、民族刺繡與虎頭包頭成為現場熱門展品，不少與會代表拿起展品拍照留念，感受中國地方文化魅力。

廣西民族特色表演。（記者李怡╱攝影）

大會閉幕前，雙方簽署多項合作備忘錄（MOU），包括美中青少年交流合作協議、友城交流意向書、文化藝術交流合作備忘錄以及旅遊產業合作協議等。其中，上海市徐匯區與加州庫比蒂諾市簽署友城交流意向書，廣西旅遊協會與俄勒岡州中國理事會簽署合作備忘錄，陝西旅遊集團則與美國企業簽署國際旅客運輸合作協議。

第八屆美中友城大會5日在舊金山舉行。（記者李怡╱攝影）

主辦單位美國國際姐妹城協會表示，隨著近年美中高層互動逐步恢復，地方城市交流的重要性更加凸顯。此次友城大會不僅為雙方搭建交流平台，也為未來在經貿、教育、文化及青年領域的合作創造更多機會。

主辦方代表，國際姐妹城協會主席Carol Robertson Lopez與執行長Jonathan Ginsberg。（記者李怡╱攝影）

不少與會人士認為，在美中地方城市間持續保持對話與合作，有助於維繫民間友誼。對於擁有龐大華人社區、長期扮演太平洋兩岸交流樞紐角色的舊金山而言，這樣的友城平台也具有特殊意義。它不只是官方交流場合，更是一個讓兩國人民重新建立理解與信任的窗口。