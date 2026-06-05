巨浪衝擊現裂縫 柏斯菲卡碼頭關閉

華人釣魚愛好者表示，下午漲潮時，巨大海浪衝擊防波堤，海浪會衝起十幾呎高。（記者王子涵╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 柏斯菲卡市政碼頭因結構安全問題即日起暫時關閉。

柏斯菲卡市政碼頭因結構安全問題即日起暫時關閉。 重點二： 靠近陸地連接處出現裂縫分離位移，市府將全面檢查。

靠近陸地連接處出現裂縫分離位移，市府將全面檢查。 重點三：封閉已衝擊周邊商家與釣客，修繕經費仍待爭取。

聖馬刁縣柏斯菲卡市4日四宣布，柏斯菲卡市政碼頭（Pacifica Municipal Pier）因出現結構安全問題，即日起暫時關閉，重開時間未定。市府表示，碼頭靠近陸地連接處的混凝土步道及結構部件出現裂縫、分離與位移等情況，為確保民眾安全，決定封閉整座碼頭。

市府指出，工程人員將進一步檢查碼頭受損程度，並評估所需維修工程。市府目前尚未公布重新開放時間，也未正式說明損壞原因。不過，碼頭是在近日海浪猛烈衝擊後被發現出現明顯裂縫，外界關注是否與巨浪及海岸侵蝕有關。

碼頭關閉也立即影響周邊商家。位於碼頭入口的Chit Chat Café被迫暫停營業，太平洋瓦電（PG&E）也切斷該咖啡館的電力與天然氣供應。當地居民克魯茲（Jake Cruz）表示，碼頭封閉後，平日聚集的釣客明顯消失，附近魚餌店當天早上幾乎沒有顧客，「沒有人買魚餌」。

華人釣魚愛好者Joss稱，柏斯菲卡碼頭是釣魚愛好者的天堂，每天都至少有30、40名愛好者在碼頭上釣魚，風雨無阻。下午漲潮時，巨大海浪衝擊防波堤，海浪會衝起十幾呎高。

州參議員貝克（Josh Becker）表示，他三年前曾為碼頭維修爭取到50萬元經費，市府目前也正向加州海岸保育委員會（Coastal Conservancy）申請250萬元，用於進一步修繕。

貝克表示，碼頭受損不只是環境或工程問題，也關係到公共安全、地方經濟與社區生活。碼頭一旦關閉，釣客、遊客和居民都無法使用，周邊小商家也會受到連帶影響。

市府聲明表示，柏斯菲卡碼頭將持續關閉，直到確認設施可供公眾安全使用為止。

市府表示，碼頭靠近陸地連接處的混凝土步道及結構部件出現裂縫、分離與位移等情況，為確保民眾安全，決定封閉整座碼頭。（柏斯菲卡市府提供）