選民挺防災不挺加稅 金山A案大勝 C、D案雙雙面臨遭否決

選民挺防災不挺加稅，舊金山A案大勝、C與D案受挫。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： A提案以約七成六支持率通過，將發行五點三五億美元債券強化防災與緊急應變。

A提案以約七成六支持率通過，將發行五點三五億美元債券強化防災與緊急應變。 重點二： C、D兩項企業稅改革提案遭多數選民反對，顯示加稅方案未獲舊金山市民認同。

C、D兩項企業稅改革提案遭多數選民反對，顯示加稅方案未獲舊金山市民認同。 重點三：B提案暫時領先，有望限制市長及市議員一生最多連任兩個四年任期。

舊金山 6月2日初選開票作業持續進行中。根據舊金山選務處截至4日下午最新公布的計票結果，多項備受關注的地方提案已逐漸呈現明顯趨勢。其中，攸關地震 防災與緊急應變建設的A提案獲得壓倒性支持，而引發商界與工會激烈交鋒的C、D兩項企業稅改革提案，則雙雙面臨遭否決的局面。

本次選舉除了國會第11選區、第二及第四選區市議員選舉受到矚目外，四項地方提案也被視為檢驗市長羅偉 （Daniel Lurie）施政影響力的重要指標。

其中，A提案獲得約76%的選民支持，順利過關。該提案將授權發行5.35億美元債券，用於提升地震安全、防災設施以及緊急應變能力。在經歷疫情、極端氣候及地震風險討論後，選民普遍支持投資公共安全與基礎建設，因此獲得跨黨派支持。

另一項受到關注的B提案則主張對市長及市議員實施終身任期限制，規定一生最多只能擔任兩個四年任期。開票結果顯示，B提案目前維持領先，有望獲得選民通過。支持者認為可打破政治人物長期壟斷權力，反對者則擔心將削弱政府治理經驗。

相比之下，爭議最大的莫過於C、D兩項企業稅改提案。由商界支持的C提案原本主張調整企業稅制，擴大部分企業稅務豁免，同時提高大型企業稅率，以協助填補市府面臨的財政缺口。然而，截至目前開票結果，約有64%的選民投下反對票，顯示多數選民對此方案並不買帳。

由工會及進步派團體推動的D提案「高薪執行長稅」同樣未能獲得選民支持。該提案希望進一步提高高階主管與基層員工薪資差距過大的企業稅負，並將稅收用於公共服務與社會項目。截至目前，D提案仍低於過半門檻，開票結果顯示選民對加稅方案態度保留。

雖舊金山長期被視為進步派城市，但此次選舉反映出選民更傾向支持公共安全與基礎建設投資，對於可能影響經濟發展或增加企業負擔的稅制改革較為謹慎。

本次選舉投票率約為23%，屬於近年相對偏低的初選投票率。由於加州仍持續接受郵寄選票並進行計票，最終結果仍可能出現些微變化，但目前各項提案的勝負態勢已大致明朗。

此次開票結果也被外界視為市長羅偉上任後首次重大政治測試。羅偉支持的A提案順利過關，而他反對的C、D提案則雙雙受挫，加上其支持的多位候選人在地方選舉中表現亮眼，被不少政治分析人士形容為「羅偉陣營的一次重要勝利」。