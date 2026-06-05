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火災後紅牌危樓仍出租 房東遭舊金山市府提告

記者李怡╱舊金山報導
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火災後紅牌危樓繼續住人，舊金山房東遭市府提告追責。（記者李怡╱攝影）
火災後紅牌危樓繼續住人，舊金山房東遭市府提告追責。（記者李怡╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山市府起訴田德隆區紅牌危樓房東，指控罔顧租客安全。
  • 重點二：火災後大樓斷電、斷熱水、警報失靈，仍有住戶被迫續住。
  • 重點三：市府代為安置與支援居民，並要求房東償還相關費用。

舊金山市中心田德隆區（Tenderloin）一棟去年發生火災、被貼上「紅牌」禁止居住的危險公寓，在斷電、斷熱水、消防警報失靈的情況下，仍有數十名住戶繼續居住數月。舊金山市府4日宣布，正式起訴該棟公寓房東，指控其罔顧租客安全，讓居民長期生活在危險環境中，並要求償還市府為安置住戶及提供緊急服務所支出的費用。

市府律師邱信福（David Chiu）表示，位於海德街155號的六層公寓大樓，在2025年6月發生火災後，建築電力系統與鍋爐嚴重受損，導致整棟樓失去電力、天然氣、熱水及電梯服務。然而房東Golden Tiger 及其負責人Adam La未及時修復設施，讓租客繼續住在危樓內。

「沒有人應該住在被貼上紅牌的建築裡，更不該靠露營瓦斯爐取暖。」邱信福說，房東有責任維持最基本的居住安全標準，但這起案件中，房東顯然未履行應盡義務。

根據市府資料，火災發生時，大樓內共有52個住宅單位，住有至少90名租客，多數為移民家庭。由於電力中斷，整棟樓的消防警報系統也無法運作，一旦再次發生火警，住戶恐難以及時逃生。

市府跨部門檢查發現，房東在火災後不但未恢復供電與基本生活設施，還向住戶提供小型丁烷露營爐，瓦斯罐存放在先前起火區域附近，被消防人員認定存在重大火災風險。

在房東遲遲未採取行動的情況下，市府被迫介入。工務局臨時架設發電機提供部分電力，人類服務局則協調紅十字會及田德隆住房診所協助居民搬遷安置。

部分舊金山老舊出租住宅存在安全管理隱憂，在房價與租金高昂的市中心，不少低收入移民家庭因難以負擔住房成本，即使居住環境惡劣也別無選擇。邱信福表示，任何房東都不得以租客無處去為理由，讓居民繼續住在危房中。

精華 FAQ

  • 市府認為房東在火災後未及時修復受損設施，仍讓租客住在被列紅牌的危樓內，且供電、熱水與消防警報都失效，已嚴重危及住戶安全。

  • 大樓火災後電力與鍋爐受損，導致整棟樓斷電、斷熱水、電梯停用，消防警報也無法運作；房東還提供丁烷爐取暖，增加火災風險。

  • 在房東遲未改善的情況下，市府由工務局臨時架設發電機提供部分電力，並由人類服務局協調紅十字會與住房診所，協助居民搬遷安置。

舊金山 租客

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