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醫療保險理賠被拒絕 找公司HR協助申訴 或許能逆轉

洛杉磯訊
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理賠遭拒並不等於無解。無論是透過公司HR協助，或自行蒐集文件提出申訴，甚至進一步...
理賠遭拒並不等於無解。無論是透過公司HR協助，或自行蒐集文件提出申訴，甚至進一步尋求外部審查，仍有機會爭取部分或全部理賠。（示意圖取自Pexels）

醫療保險理賠曾被拒絕？你並不孤單。根據凱瑟家庭基金會（KFF）日前發布的報告，透過平價醫療法案（ACA）聯邦市場購買的私人保險，理賠遭拒現象並不少見。然而，多數民眾並未採取進一步行動，報告顯示，被拒的理賠中，提出申訴的比例不到1%。

儘管理賠遭拒往往讓人感到無力，但並不代表結果已成定局。藥品價格比較平台GoodRx指出，民眾其實仍有多種方式爭取權益，其中一個常被忽略的資源，就是公司的人力資源部（HR）。特別是透過雇主提供醫療保險的員工，HR有時可以協助與保險方溝通，甚至推動案件重新審查。

GoodRx文章指出，是否能透過HR介入，關鍵在公司採用的保險模式。有些企業採用自付型或自保型醫療保險，由雇主直接承擔醫療費用，並委託第三方管理保險事務。在這種情況下，雇主對理賠是否給付握有最終決定權。當理賠涉醫療必要性爭議時，員工可提供醫師證明或補充資料，由HR協助轉交決策方，增加案件被重新評估甚至逆轉的機會。

即使HR無法直接改變保險決定，仍可能提供多方面支援，例如協助理解申訴流程、提供文件範本、安排理賠諮詢，甚至轉介專門處理福利或保險爭議的律師。有些企業還會提供法律服務計畫，協助員工應對理賠爭議。

若公司並非自付型保險，HR的影響力可能較為有限，但仍可作為資訊與資源的提供者。專家建議，若無法依賴公司協助，民眾應主動啟動申訴程序。第一步是確認拒賠原因，檢視保險公司提供的福利說明（EOB），了解具體理由及申訴方式。通常，民眾需在收到EOB後180天內提出申訴。

在申訴過程中，醫療機構有時可協助更正錯誤或重新提交申請，醫師也可出具醫療必要性證明作為支持文件。

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