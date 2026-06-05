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山景城華裔女子涉縱火 美歷史最悠久日本禪修寺院被毀

編譯組／綜合報導
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一名來自山景城的女子因塔薩迦拉佛堂火災案被捕。（Google Maps）
一名來自山景城的女子因塔薩迦拉佛堂火災案被捕。（Google Maps）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，一名36歲的山景城女子因涉嫌3月27日塔薩迦拉禪山中心（Tassajara Zen Mountain Center）火災案被捕，該火災導致禪堂禪修建築被毀。

盧果果（音譯，Fiona GuoGuo Lu）在被正式提起刑事指控前，因存在合理理由被捕。

她目前因其他指控被關押在納巴縣監獄，正等待被引渡至蒙特瑞縣。她的保釋金定為13萬美元，目前面臨使用破壞性裝置、爆炸物或縱火實施恐嚇、刑事威脅以及重罪仇恨犯罪等多項指控。

蒙特瑞縣警長辦公室的警員表示，他們在調查過程中發現了她發表在網上的公開言論，這些言論將其與火災聯繫起來，並威脅加州的其他佛教寺廟。

縣警長尼埃托（Tina Nieto）在新聞稿中聲明：「蒙特瑞縣警長辦公室始終致力於保護社區每一位成員，確保所有人都能在免受暴力、恐嚇或威脅的情況下安全地踐行信仰。我們對涉及偏見或仇恨動機的犯罪指控極為重視，並將繼續竭力調查此類事件，依法追究相關人員的責任。」

塔薩迦拉禪山中心位於Ventana Wilderness，成立於1967年，是美國歷史最悠久的日本佛教曹洞宗寺院（Buddhist Soto Zen monastery）。

5月14日，該中心宣布將開啟夏季接待季，目前仍在接受夏季訪客的申請。中心同時通過https://www.sfzc.org/locations/tassajara網站接受禪堂修復捐款。

該中心網站的一篇博文中，住持天禪齊默爾曼法師（Rev. Tenzen David Zimmerman）表示：「儘管這是令人痛心的消息，但我們堅守奉行菩薩道的誓言，並將以智慧與慈悲應對禪堂火災所涉及的種種因緣。願據稱對此負責的當事人既能獲得所需的關懷與支持，同時也為其行為承擔責任。願眾生皆得安樂，心懷平和，遠離苦難。」

警長辦公室表示，此案仍在積極調查中，並呼籲任何掌握火災線索的人士致電831-755-5111，聯繫Aly Najem警官或Kyle Massa警官。

華裔 日本 仇恨犯罪

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