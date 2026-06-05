停車位不足 聖荷西費伊公寓大樓空置率高達60%

聖荷西費伊公寓大樓的空置率高達60%，市政官員表示，關鍵原因顯而易見：停車位不足。(Google Maps)

位於聖荷西 市中心的費伊公寓大樓（The Fay）旨在吸引居民重返城市，擁有屋頂景觀和豪華設施。但兩年後，大樓的空置率高達60%，市政官員表示，關鍵原因顯而易見：停車位不足。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，費伊公寓大樓開業兩年後，由於平均每三套公寓才配備一個停車位，便陷入了破產清算。幾經易手，最終成為市政府計畫的一部分，將空置單元出租給公共部門員工，作為折扣住房。但問題是：許多員工可能必須將車停在七個街區外的市政廳。

費伊公寓大樓的停車問題提前檢驗了2022年一項全州法律的效力，該法律取消了主要公共交通站點半哩範圍內住宅開發項目的停車位要求。一些灣區 城市更進一步：聖荷西正在全市範圍內取消停車位要求，無論是否有公共交通站點。屋崙和柏克萊 也在放寬停車規定。其他許多城市，包括奧斯汀、明尼阿波利斯和堪薩斯城，也跟著放寬。

住房、環境和交通倡導者一直支持停車改革，認為這是緩解住房危機的方式，因為可以降低開發商的建設成本——地下車庫每個車位的成本約為10萬美元——同時還能實現減少污染和鼓勵更多人使用公共交通的宏偉目標。但這些政策與加州根深蒂固的汽車文化產生了衝突。在灣區的一些地區，抵制的跡象已經開始顯現。

「政府官員有時會想，我們希望加州的汽車出行減少，所以我們不給人們提供停車位，這樣他們就不能擁有汽車了——但這根本行不通，」在北極星太平洋房地產公司總裁澤格(Paul Zeger)說，「個人行為很難立法規範，尤其是對人們來說很重要的一些事情。如果你在加州長大，擁有一輛車就是其中之一。」

在舊金山灣區，許多住在停車位有限的廉租房計畫的租戶發現自己不斷累積停車罰款，並且還要與鄰居就路邊停車問題爭執不休。在一些早在2015年就放寬了停車規定的經濟適用房計畫中，居民的不滿情緒日益高漲。

「我有20張停車罰單，」住在東聖荷西Quetzal Gardens低收入住房項目的清潔工兼四個孩子的單身母親桑多瓦爾（Candy Sandoval）說，「而且我的車還因為停在路邊而被人惡意破壞。」

她的鄰居們對停車位不足感到非常惱火。70套公寓只有42個停車位。有些人乾脆把車停在樓前，就在指定的公車站正中間，以此表達無聲的抗議。

但在聖荷西市中心，上個月收購了費伊大廈的同一批開發商卻變本加厲：在聖克拉拉街的地標性建築義大利銀行大樓改建公寓計畫中，他們竟然不提供任何停車位。

「我們這裡擁有全美最宜人的氣候。步行幾個街區既有益健康，又能讓你更好地融入城市和社區，」聖荷西城市社區(Urban Communities)的迪拉博（Gary Dillabough）說。他也是這兩個項目的合作夥伴。

由於這項州級法律是在新冠疫情期間通過的，而自那以後，住房建設一直緩慢且成本更高，因此，關於這些改革是否在實現其宏偉的住房、交通和污染目標方面取得進展的數據十分匱乏。洛杉磯加大停車政策中心是該領域的研究先驅，並在今年2月發布了一份關於停車法的報告。該中心稱，迄今為止，這些改革對住房供應的影響「微乎其微，而非顯著」。但研究發現，一個有趣的模式正在浮現：開發商建造的停車位減少了，但主要集中在經濟適用房和低收入住房項目。而在高端市場，停車位仍然充足。

研究並未提及停車位不足對租戶及其鄰居的影響。