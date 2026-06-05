美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展開幕 展至6月9日

美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展於5月30日在矽谷亞洲藝術中心開幕，展至6月9日。(圖/亞洲藝術中心提供)

美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展於5月30日在矽谷亞洲藝術中心開幕，展至6月9日。今年的宣傳海報封面是由會員合作潑彩而成，各會員懷著對去年109歲仙逝的創會會長侯北人的思念，積極投入當下的集體創作。這次展覽共有22位會員參展，特別展出侯北人大師的潑彩畫2幅，作品合計70餘幅。

美國中華藝術學會自1979年成立以來，47年間不斷在灣區 推廣水墨潑彩畫的發展。1995年至2008年間，學會每年於巴洛阿圖太平洋藝術聯盟舉辦展覽；2008年後則固定於硅谷亞洲藝術中心展出，今年已經是第19次在該中心聯展。

開幕式中，舊金山 中華藝術學會榮譽會長古銑賢追憶他當年開個人畫展，侯北人特別為他題字，建議他大膽潑墨。他表示，侯老所創辦的美國中華藝術學會是灣區最悠久的畫會，是灣區的文化遺產，責任重大。

牡丹詩會的林中明會長賦詩：「有學有問有見識，無私無住無邊際，大妙大器方大象，傳技傳藝復傳奇」。頭3句讚揚侯大師，最後一句表彰畫會薪火相傳。

舊金山中華藝術學會會長張培椿表示，兩個畫會之間有很多相同的會員，兩會心連心。

侯老的女兒Rose Hau說，會員聯展是父親最喜歡的展覽，如果他在場，一定11細看評點。

美國中華藝術學會的現任會長于君慧追思侯老師、師母對她及各會員的父母心，老師的藝術修為更是1座取之不盡，用之不竭的寶藏。

本屆參展會員包括：已故榮譽會長侯北人、已故會員金大蓬和陳富明，現任會長于君慧，會員鄧福庸、錢蔡雅萍、James Eckman、馮麗清、卓月芬、戚雯英、曾慶群、張逸平、戴天禾、王婷、Nina Ollikainen、陳淑珍、黃雅純、錢超羣、蔡瀛絲、周千惠、Grace Jin、SerenaTan、及Rob Paul。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華說：「非常高興看到學會有年輕的新會員參展，老會員們也年年有精彩的新作展出。」

展期：5月30日至6月9日，每周3至周日，下午1時至5時。地點：矽矽亞洲藝術中心 (3777 Stevens Creek Blvd., 4/F., Santa Clara)， www.artshu.com。