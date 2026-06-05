我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莎朗史東曝當年「切雙乳續命」 前夫怒喊荒謬 離婚收場

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展開幕 展至6月9日

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展於5月30日在矽谷亞洲藝術中心開幕，展至6月9日...
美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展於5月30日在矽谷亞洲藝術中心開幕，展至6月9日。(圖/亞洲藝術中心提供)

美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展於5月30日在矽谷亞洲藝術中心開幕，展至6月9日。今年的宣傳海報封面是由會員合作潑彩而成，各會員懷著對去年109歲仙逝的創會會長侯北人的思念，積極投入當下的集體創作。這次展覽共有22位會員參展，特別展出侯北人大師的潑彩畫2幅，作品合計70餘幅。

美國中華藝術學會自1979年成立以來，47年間不斷在灣區推廣水墨潑彩畫的發展。1995年至2008年間，學會每年於巴洛阿圖太平洋藝術聯盟舉辦展覽；2008年後則固定於硅谷亞洲藝術中心展出，今年已經是第19次在該中心聯展。

開幕式中，舊金山中華藝術學會榮譽會長古銑賢追憶他當年開個人畫展，侯北人特別為他題字，建議他大膽潑墨。他表示，侯老所創辦的美國中華藝術學會是灣區最悠久的畫會，是灣區的文化遺產，責任重大。

牡丹詩會的林中明會長賦詩：「有學有問有見識，無私無住無邊際，大妙大器方大象，傳技傳藝復傳奇」。頭3句讚揚侯大師，最後一句表彰畫會薪火相傳。

舊金山中華藝術學會會長張培椿表示，兩個畫會之間有很多相同的會員，兩會心連心。

侯老的女兒Rose Hau說，會員聯展是父親最喜歡的展覽，如果他在場，一定11細看評點。

美國中華藝術學會的現任會長于君慧追思侯老師、師母對她及各會員的父母心，老師的藝術修為更是1座取之不盡，用之不竭的寶藏。

本屆參展會員包括：已故榮譽會長侯北人、已故會員金大蓬和陳富明，現任會長于君慧，會員鄧福庸、錢蔡雅萍、James Eckman、馮麗清、卓月芬、戚雯英、曾慶群、張逸平、戴天禾、王婷、Nina Ollikainen、陳淑珍、黃雅純、錢超羣、蔡瀛絲、周千惠、Grace Jin、SerenaTan、及Rob Paul。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華說：「非常高興看到學會有年輕的新會員參展，老會員們也年年有精彩的新作展出。」

展期：5月30日至6月9日，每周3至周日，下午1時至5時。地點：矽矽亞洲藝術中心 (3777 Stevens Creek Blvd., 4/F., Santa Clara)， www.artshu.com。

舊金山 灣區

上一則

保費漲10%、ACA補助縮減... 逾37萬人棄加州全保

下一則

聖荷西州大畢業生畢業生 科技技能全美第2 僅次麻省理工

延伸閱讀

旅居紐西蘭鋼琴家陳美如與紐約市畫家李立婷5/30法拉盛華僑文教中心聯合跨界藝術展

旅居紐西蘭鋼琴家陳美如與紐約市畫家李立婷5/30法拉盛華僑文教中心聯合跨界藝術展
紐約布希維克街頭藝術節 6台灣藝術家登場

紐約布希維克街頭藝術節 6台灣藝術家登場
醫師畫家郭宗正畫展 以水彩凝視生命風景

醫師畫家郭宗正畫展 以水彩凝視生命風景
美食家協會舉行中華美食春宴 大文行贊助茅台現場點睛加分

美食家協會舉行中華美食春宴 大文行贊助茅台現場點睛加分
華美博物館新廳 黃瑞瑤展巨型畫作

華美博物館新廳 黃瑞瑤展巨型畫作

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12
僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文訪美首站發表長達40分鐘演講 首度鬆口提2028大選

2026-06-03 20:29

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念