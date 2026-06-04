我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮辦格鬥賽 UFC場館不拆了？川普：艾菲爾鐵塔也沒拆

狂粉衝場強拍溫班亞瑪遭終身禁止進場 席佛怒：背後有其他動機

矽谷眾議員初選 羅康納得票近6成

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷聯邦眾議員羅康納在2日的初選投票中大幅領先。(路透)
矽谷聯邦眾議員羅康納在2日的初選投票中大幅領先。(路透)

矽谷聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）在連任競選中，原本看似會被科技企業家阿加瓦爾（Ethan Agarwal）威脅，但2日的投票中他大獲全勝、所向披靡。

聖荷西信使報報導，自羅康納十年前擊敗本田（Mike Honda）當選眾議員以來，首次似乎面臨強勁挑戰。但在選舉之夜的早期計票結果中，阿加瓦爾排名竟然落在第四。

根據州務卿辦公室2日晚間9時42分公布的早期計票結果，羅康納以近60%的得票率遙遙領先，成功晉級。共和黨籍退休會計師珍妮何范（Jennie Ha Phan，音譯）以16.3%的得票率位居第二，共和黨籍企業家坦頓（Ritesh Tandon）以12.4%的得票率位列第三，阿加瓦爾的得票率只有6%。

得票最高的兩名候選人，無論黨派都將進入11月的決選。早期計票結果僅反映了郵寄選票的一小部分。由於選票可能在一周後才送達並進行計票，而且許多選票可能最終不會被寄回，因此目前尚不知最終的投票總數。

去年，羅康納曾就加州擬議的富人稅發表贊成意見，該稅項已在民主黨內造成嚴重分裂，他的此舉觸動了一些民主黨人的敏感神經，也讓阿加瓦爾看到了推翻羅康納的可能性。

曾短暫加入州長競選的阿加瓦爾決定轉戰國會第17選區。他的支持者包括Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）和天使投資人康威（Ron Conway）。

2日晚間，羅康納在社交媒體上發文：「我們已經證明，即使在矽谷中心地帶，你也能與億萬富豪抗衡並取得勝利。我熱愛民主進程，今天的選舉提醒我們，永遠不要低估公民對抗金錢和特殊利益團體的力量，我相信我們將重振國家，為我們這個時代打造新的藍圖。」

代表矽谷的三位現任國會眾議員在初選中都遙遙領先。照片(左起): 羅康納 (臉書)...
代表矽谷的三位現任國會眾議員在初選中都遙遙領先。照片(左起): 羅康納 (臉書)，羅芙根 (美聯社)，利卡多 (本報資料照片)

另外兩位代表矽谷的國會議員也在競選連任。第18選區眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）力爭今年贏得她的第17個任期。在選舉之夜，她以53.8%的得票率領先。

第16選區眾議員李卡多（Sam Liccardo）也處於早期領先地位，獲得了超過71%的選票。

矽谷 眾議員 共和黨

上一則

加州初選結果 數周才會出爐「很正常」

下一則

世界盃提振聖塔克拉拉縣經濟？ 商家憂客流量不如超級盃

延伸閱讀

加州副州長選戰 馬世雲預料將進決選

加州副州長選戰 馬世雲預料將進決選
洛縣地方選戰 尋求連任者整體保持優勢

洛縣地方選戰 尋求連任者整體保持優勢
民主黨推加州選區重畫一場空？關鍵席結果喜憂參半

民主黨推加州選區重畫一場空？關鍵席結果喜憂參半
洛杉磯市長初選 貝斯晉級11月決選

洛杉磯市長初選 貝斯晉級11月決選
加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭

加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12
僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文訪美首站發表長達40分鐘演講 首度鬆口提2028大選

2026-06-03 20:29

超人氣

更多 >
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過