矽谷眾議員初選 羅康納得票近6成

矽谷聯邦眾議員羅康納在2日的初選投票中大幅領先。(路透)

矽谷 聯邦眾議員 羅康納（Ro Khanna）在連任競選中，原本看似會被科技企業家阿加瓦爾（Ethan Agarwal）威脅，但2日的投票中他大獲全勝、所向披靡。

聖荷西信使報報導，自羅康納十年前擊敗本田（Mike Honda）當選眾議員以來，首次似乎面臨強勁挑戰。但在選舉之夜的早期計票結果中，阿加瓦爾排名竟然落在第四。

根據州務卿辦公室2日晚間9時42分公布的早期計票結果，羅康納以近60%的得票率遙遙領先，成功晉級。共和黨 籍退休會計師珍妮何范（Jennie Ha Phan，音譯）以16.3%的得票率位居第二，共和黨籍企業家坦頓（Ritesh Tandon）以12.4%的得票率位列第三，阿加瓦爾的得票率只有6%。

得票最高的兩名候選人，無論黨派都將進入11月的決選。早期計票結果僅反映了郵寄選票的一小部分。由於選票可能在一周後才送達並進行計票，而且許多選票可能最終不會被寄回，因此目前尚不知最終的投票總數。

去年，羅康納曾就加州擬議的富人稅發表贊成意見，該稅項已在民主黨內造成嚴重分裂，他的此舉觸動了一些民主黨人的敏感神經，也讓阿加瓦爾看到了推翻羅康納的可能性。

曾短暫加入州長競選的阿加瓦爾決定轉戰國會第17選區。他的支持者包括Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）和天使投資人康威（Ron Conway）。

2日晚間，羅康納在社交媒體上發文：「我們已經證明，即使在矽谷中心地帶，你也能與億萬富豪抗衡並取得勝利。我熱愛民主進程，今天的選舉提醒我們，永遠不要低估公民對抗金錢和特殊利益團體的力量，我相信我們將重振國家，為我們這個時代打造新的藍圖。」

代表矽谷的三位現任國會眾議員在初選中都遙遙領先。照片(左起): 羅康納 (臉書)，羅芙根 (美聯社)，利卡多 (本報資料照片)

另外兩位代表矽谷的國會議員也在競選連任。第18選區眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）力爭今年贏得她的第17個任期。在選舉之夜，她以53.8%的得票率領先。

第16選區眾議員李卡多（Sam Liccardo）也處於早期領先地位，獲得了超過71%的選票。