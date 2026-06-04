史沃威爾性醜聞下台 東灣國會席位補選 瓦哈布暫領先

九位候選人角逐史沃威爾東灣國會席位，州參議員瓦哈布在2日初選中得票暫時領先。(美聯社)

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，州參議員 瓦哈布（Aisha Wahab）已於今年為填補前眾議員史沃威爾 （Eric Swalwell）空缺而舉行的至多四場競選中的第一場裡取得領先。史沃威爾因性行為不端指控辭去國會議員職務，並放棄了競選州長的計畫。

「我只能說，我感到非常震驚，」周二初步計票結果剛在網上公布不久，瓦哈布表示，「我為這個選區感到非常自豪。我很自豪選民們能夠看到我所做的工作。」

周二晚間的初步計票結果顯示，瓦哈布以34.30%的得票率領先。緊隨其後的是BART董事會主席埃爾南德斯（Melissa Hernandez），初步計票顯示她獲得了16.09%的選票。

瓦哈布表示：「我代表這個選區，我在這個選區長大，無論結果如何，我都會繼續為這個選區奮鬥。」

九名候選人角逐史沃威爾繼任者職位，旨在填補兩個不同任期的空缺。（取自Pexels）

本次競選的其他候選人包括小企業主伊斯蘭尼（Rakhi Israni）、商人埃拉姆（Carin Elam）、聖利安住市議員小阿吉拉爾（Victor Aguilar, Jr.）、平面設計師奧爾特加（Matt Ortega）、共和黨人馬爾多納多（Dena Maldonado）和黃溫蒂（音譯，Wendy Huang），以及獨立候選人謝諾（Suzanne Chenault）。

包括瓦哈布、伊斯蘭尼、埃爾南德斯和黃溫蒂在內的數名周二初選候選人，也將參加6月16日的特別選舉，勝者將完成史沃威爾餘下任期。