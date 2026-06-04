我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

史沃威爾性醜聞下台 東灣國會席位補選 瓦哈布暫領先

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
九位候選人角逐史沃威爾東灣國會席位，州參議員瓦哈布在2日初選中得票暫時領先。(美...
九位候選人角逐史沃威爾東灣國會席位，州參議員瓦哈布在2日初選中得票暫時領先。(美聯社)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）已於今年為填補前眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）空缺而舉行的至多四場競選中的第一場裡取得領先。史沃威爾因性行為不端指控辭去國會議員職務，並放棄了競選州長的計畫。

「我只能說，我感到非常震驚，」周二初步計票結果剛在網上公布不久，瓦哈布表示，「我為這個選區感到非常自豪。我很自豪選民們能夠看到我所做的工作。」

周二晚間的初步計票結果顯示，瓦哈布以34.30%的得票率領先。緊隨其後的是BART董事會主席埃爾南德斯（Melissa Hernandez），初步計票顯示她獲得了16.09%的選票。

瓦哈布表示：「我代表這個選區，我在這個選區長大，無論結果如何，我都會繼續為這個選區奮鬥。」

九名候選人角逐史沃威爾繼任者職位，旨在填補兩個不同任期的空缺。（取自Pexels...
九名候選人角逐史沃威爾繼任者職位，旨在填補兩個不同任期的空缺。（取自Pexels）

本次競選的其他候選人包括小企業主伊斯蘭尼（Rakhi Israni）、商人埃拉姆（Carin Elam）、聖利安住市議員小阿吉拉爾（Victor Aguilar, Jr.）、平面設計師奧爾特加（Matt Ortega）、共和黨人馬爾多納多（Dena Maldonado）和黃溫蒂（音譯，Wendy Huang），以及獨立候選人謝諾（Suzanne Chenault）。

包括瓦哈布、伊斯蘭尼、埃爾南德斯和黃溫蒂在內的數名周二初選候選人，也將參加6月16日的特別選舉，勝者將完成史沃威爾餘下任期。

史沃威爾 參議員 聖荷西

上一則

年輕人吸菸秘密 只為暫時紓壓

下一則

世界盃提振聖塔克拉拉縣經濟？ 商家憂客流量不如超級盃

延伸閱讀

洛縣地方選戰 尋求連任者整體保持優勢

洛縣地方選戰 尋求連任者整體保持優勢
民調：曼達尼盟友紐約民主黨國會初選領先

民調：曼達尼盟友紐約民主黨國會初選領先
州長初選 選民更重策略非理念 投勝算高的候選人

州長初選 選民更重策略非理念 投勝算高的候選人
民主黨推加州選區重畫一場空？關鍵席結果喜憂參半

民主黨推加州選區重畫一場空？關鍵席結果喜憂參半
加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭

加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量