南灣投票/聖塔克拉拉縣D提案料通過 地檢長羅森連任在望

聖塔克拉拉縣地檢長羅森有望第五次連任。(美聯社)

一項旨在每年籌集1700萬美元用於購買新的開放空間保護區、建造步道並降低聖克拉拉縣大片地區火災風險的地稅提案，在周二晚間的初步計票結果中領先。據聖塔克拉拉縣選務處稱，截至3日計票結果，D提案的支持率為53%，反對率為47%，有望通過。

聖荷西 信使報報導，D提案由聖塔克拉拉谷開放空間管理局發起，並獲得了眾多民選官員的支持，包括聖塔克拉拉縣議會的五名成員；國會議員羅康納(Ro Khanna)、李卡多(Sam Liccardo)、羅芙根(Zoe Lofgren)和帕內塔(Jimmy Panetta)，婦女選民聯盟，南灣勞工聯合會，以及眾多環保組織。

矽谷 納稅人協會反對D提案。

D提案透過簽名徵集活動獲得投票 資格，只需獲得50%的贊成票即可通過，而非三分之二。如果D提案獲得通過，將對聖塔克拉拉谷開放空間管理局轄區內的房產所有者徵收每平方呎2美分的年度稅款。這些轄區包括聖荷西、密爾比達、聖塔克拉拉、金寶、莫甘山以及聖縣非建制地區。

每年籌集1700萬美元用於購買新的開放空間保護區、建造步道並降低聖克拉拉縣大片地區火災風險的D提案有望通過。(Google Maps)

在這些地區，一棟典型的1600平方呎房屋的業主每年需繳納32美元，而一棟2500平方呎的房屋則需繳納50美元。 65歲及以上的老年人以及領取補充保障收入（SSI）的低收入居民可以申請豁免。

聖克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)有望連任第五屆，他在初選中遙遙領先對手丹尼爾鍾(Daniel Chung)。鍾曾是羅森的僱員，後來成為他的批評者，多年來與羅森的內部衝突促使他發起第二次競選，試圖將羅森拉下馬。

截至周三，羅森獲得了60%的選票，而鍾的得票率為39.8%。羅森得到了警察和公共安全工會以及該地區絕大多數知名民選官員的支持。

如果羅森的領先優勢維持在50%以上，他將無需參加11月的決選。與加州的全州選舉不同，縣級選舉可以在初選中直接決出勝負，只要候選人贏得多數選票。

周二晚間，羅森向競選支持者發表聲明，感謝他的家人、工作人員和支持者。

聖荷西市議會選舉方面，初步結果顯示第九選區將進入第二輪投票，候選人阿爾特沃（Genny Altwer）領先

截至3日，阿爾特沃在第九選區初選中以近31%的得票率領先，該選區是聖荷西市議會唯一空缺的席位。緊隨其後的三位候選人得票率不相上下。

如果沒有任何一位候選人的得票率超過50%，則得票最高的兩位候選人將進入11月的大選。據選務處稱，截至周二晚上10時50分，聖克拉拉縣已統計了約19%的選票。

加州眾議會第24區眾議員初選的初步計票結果顯示，現任民主黨籍州眾議員李天明(Alex Lee)在阿拉米達縣得票率61%，在聖塔克拉拉縣得票率62%。共和黨籍候選人Max Hsia在阿縣得票率27%，在聖縣得票率32%。李天明和Max Hsia有望進入11月決選。無黨籍候選人佛利蒙市議員邵陽(Yang Shao)得票率位居第三。