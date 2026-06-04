我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

金山飄香 再現大規模芒果野餐

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數百人齊聚舊金山金門公園，共同慶祝對芒果的熱愛。示意圖。（取自Pexels）
數百人齊聚舊金山金門公園，共同慶祝對芒果的熱愛。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一場最初只是朋友間的小聚會，如今已發展成為灣區的一項傳統，吸引了數百名渴望品嘗從近8000哩外進口的、世界上最珍貴的芒果的人士。

5月31日周日，在嬉皮山（Hippie Hill）舉行的第三屆連續公開慶祝活動中，舊金山居民帕特爾（Darshil Patel）和幾位朋友提供了Alphonso和Kesar芒果的試吃，分享了他們童年的記憶。

「芒果是我感到特別快樂的東西，」27歲的帕特爾告訴紀事報。他解釋說，這些印度芒果之所以特別出名，是因為它們風味濃郁且口感更綿密。

帕特爾表示，他為此次活動準備了約1000個芒果，切片後盛在紙盤中分發給好奇的路人、年輕家庭以及專程從各地趕來品嘗的遊客。周日下午，當人們排隊領取這份甜蜜的美味時，許多人駐足交流，比較各自喜愛的品種，分享往事，共同慶祝芒果季的開啟。

進口印度芒果因監管嚴格且季節性供應有限而備受追捧，每顆售價約五至六美元，而普通雜貨店出售的芒果平均價格僅為一至二美元。

雖然帕特爾未透露周日芒果的具體成本，但他指出這批芒果的費用由活動的兩家贊助商承擔：人工智慧初創公司Hud以及人工智慧研究與諮詢公司SemiAnalysis。

活動原定在多洛雷斯公園（Dolores Park）舉行，但由於反響熱烈（自五月初宣布以來共收到約1500份諮詢），組織者決定在最後一刻將聚會地點改至金門公園（Golden Gate Park），以容納更多人群。

對周日到場的許多人而言，這種水果的意義遠不止於味道。

「芒果對我意義重大，」25歲的紐約居民阿科萊（Ajit Akole）說道，他當時正來舊金山探望姐姐。「在文化層面上，它意義非凡。」

他特別提到，這讓他回想起年少時母親用芒果泥，即一種絲滑的果泥，製作名為puri的酥脆薄餅的情景。

「這種美味水果所能帶來的美好，往往被低估了，」同樣對芒果懷有懷舊之情的帕特爾說道，「其中蘊含著一種樸素的喜悅。」

舊金山 灣區 印度

上一則

鄭麗文訪美首站發表長達40分鐘演講 首度鬆口提2028大選

下一則

南灣投票/聖塔克拉拉縣D提案料通過 地檢長羅森連任在望

延伸閱讀

我們都是「熱暑人」 刮痧、芒果和體感溫度走進中美館跨國藝術大展

我們都是「熱暑人」 刮痧、芒果和體感溫度走進中美館跨國藝術大展
黃仁勳「紅到像披頭四」知名播客陪逛台灣夜市驚呼太震撼

黃仁勳「紅到像披頭四」知名播客陪逛台灣夜市驚呼太震撼
台灣國際蔬食美食節新加坡登場 推廣健康永續理念

台灣國際蔬食美食節新加坡登場 推廣健康永續理念
6月5日入芒種…10天嚴禁愛愛 注意「天地交泰九毒日」防外邪侵入

6月5日入芒種…10天嚴禁愛愛 注意「天地交泰九毒日」防外邪侵入
好市多紅心奇異果限時上市 莓果般香甜「太好吃了」

好市多紅心奇異果限時上市 莓果般香甜「太好吃了」

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量