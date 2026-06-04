金山飄香 再現大規模芒果野餐

數百人齊聚舊金山金門公園，共同慶祝對芒果的熱愛。示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一場最初只是朋友間的小聚會，如今已發展成為灣區 的一項傳統，吸引了數百名渴望品嘗從近8000哩外進口的、世界上最珍貴的芒果的人士。

5月31日周日，在嬉皮山（Hippie Hill）舉行的第三屆連續公開慶祝活動中，舊金山居民帕特爾（Darshil Patel）和幾位朋友提供了Alphonso和Kesar芒果的試吃，分享了他們童年的記憶。

「芒果是我感到特別快樂的東西，」27歲的帕特爾告訴紀事報。他解釋說，這些印度 芒果之所以特別出名，是因為它們風味濃郁且口感更綿密。

帕特爾表示，他為此次活動準備了約1000個芒果，切片後盛在紙盤中分發給好奇的路人、年輕家庭以及專程從各地趕來品嘗的遊客。周日下午，當人們排隊領取這份甜蜜的美味時，許多人駐足交流，比較各自喜愛的品種，分享往事，共同慶祝芒果季的開啟。

進口印度芒果因監管嚴格且季節性供應有限而備受追捧，每顆售價約五至六美元，而普通雜貨店出售的芒果平均價格僅為一至二美元。

雖然帕特爾未透露周日芒果的具體成本，但他指出這批芒果的費用由活動的兩家贊助商承擔：人工智慧初創公司Hud以及人工智慧研究與諮詢公司SemiAnalysis。

活動原定在多洛雷斯公園（Dolores Park）舉行，但由於反響熱烈（自五月初宣布以來共收到約1500份諮詢），組織者決定在最後一刻將聚會地點改至金門公園（Golden Gate Park），以容納更多人群。

對周日到場的許多人而言，這種水果的意義遠不止於味道。

「芒果對我意義重大，」25歲的紐約居民阿科萊（Ajit Akole）說道，他當時正來舊金山探望姐姐。「在文化層面上，它意義非凡。」

他特別提到，這讓他回想起年少時母親用芒果泥，即一種絲滑的果泥，製作名為puri的酥脆薄餅的情景。

「這種美味水果所能帶來的美好，往往被低估了，」同樣對芒果懷有懷舊之情的帕特爾說道，「其中蘊含著一種樸素的喜悅。」