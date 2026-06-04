我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

灣區看世界盃最划算 機票價格低、人均費用1045元

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低...
全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

最新報告顯示，舊金山灣區是觀看2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）最經濟實惠的地區之一，這與灣區物價超高的刻板印象截然不同。

聖荷西信使報報導，這份由全球旅遊搜尋平台Skyscanner公布的報告描繪出一個積極的經濟形勢，這對希望今年世界盃能像近幾個月來其他大型活動一樣帶來商機的商家和城市來說，無疑是個好消息。

Skyscanner在這份報告中計算了參加今年世界盃的單程機票價格、平均飯店價格和三晚行程的總費用。

根據Skyscanner的數據，灣區是今屆世界盃最經濟實惠的美國目的地，人均費用為1045美元，休士頓緊跟在後，為1056美元。美國其他世界盃舉辦城市還包括洛杉磯（1272美元）、達拉斯（1290美元）、堪薩斯（1396美元）、費城（1460美元）和亞特蘭大（1554美元）。

美國以外地區最經濟實惠的都會區為墨西哥的瓜達拉哈拉（Guadalajara，856美元）、蒙特雷（Monterrey，926美元）和墨西哥城（Mexico City，1186美元）。

Skyscanner指出，與其他舉辦世界盃的地區相比，灣區的航空旅行成本相對較低。

Skyscanner在報告中說：「灣區的機票價格十分具競爭力，雖然飯店價格不如其他地區實惠，但在賽事期間漲幅不大，因此整體旅遊成本仍十分合理。」

Skyscanner的數據顯示，比賽前飛往灣區的單程機票平均價格為170美元，飯店平均價格為每晚235美元。

Skyscanner指出，不同比賽場地對世界盃熱情程度的差異，可能影響機票、飯店和短期租賃的需求。Skyscanner說：「各個主辦城市的足球文化差異很大。」

事實上，Skyscanner並未將灣區列為足球熱情高漲的世界盃舉辦地點。

Skyscanner在報告中說：「墨西哥三個主辦城市都位於這個世界上最熱衷足球的國家之一的中心，而亞特蘭大、堪薩斯和洛杉磯等美國城市在過去十年中也已建立起真正的足球文化。」

墨西哥 灣區 世界盃

上一則

史沃威爾性醜聞下台 東灣國會席位補選 瓦哈布暫領先

下一則

力挺3候選人全當選 2項提案也獲取勝利 羅偉成初選最大贏家

延伸閱讀

美旅宿業示警：世界盃訂房遠低於預期 經濟效益恐打折

美旅宿業示警：世界盃訂房遠低於預期 經濟效益恐打折
花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒
世界盃將開戰 亞城酒店房價反從1050元大跌至383元

世界盃將開戰 亞城酒店房價反從1050元大跌至383元
世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」

世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」
ACoM：世界盃倒數 簽證、移民與人權議題受關注

ACoM：世界盃倒數 簽證、移民與人權議題受關注

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量