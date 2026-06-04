灣區看世界盃最划算 機票價格低、人均費用1045元

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

最新報告顯示，舊金山灣區 是觀看2026年世界盃 足球賽（FIFA World Cup）最經濟實惠的地區之一，這與灣區物價超高的刻板印象截然不同。

聖荷西信使報報導，這份由全球旅遊搜尋平台Skyscanner公布的報告描繪出一個積極的經濟形勢，這對希望今年世界盃能像近幾個月來其他大型活動一樣帶來商機的商家和城市來說，無疑是個好消息。

Skyscanner在這份報告中計算了參加今年世界盃的單程機票價格、平均飯店價格和三晚行程的總費用。

根據Skyscanner的數據，灣區是今屆世界盃最經濟實惠的美國目的地，人均費用為1045美元，休士頓緊跟在後，為1056美元。美國其他世界盃舉辦城市還包括洛杉磯（1272美元）、達拉斯（1290美元）、堪薩斯（1396美元）、費城（1460美元）和亞特蘭大（1554美元）。

美國以外地區最經濟實惠的都會區為墨西哥 的瓜達拉哈拉（Guadalajara，856美元）、蒙特雷（Monterrey，926美元）和墨西哥城（Mexico City，1186美元）。

Skyscanner指出，與其他舉辦世界盃的地區相比，灣區的航空旅行成本相對較低。

Skyscanner在報告中說：「灣區的機票價格十分具競爭力，雖然飯店價格不如其他地區實惠，但在賽事期間漲幅不大，因此整體旅遊成本仍十分合理。」

Skyscanner的數據顯示，比賽前飛往灣區的單程機票平均價格為170美元，飯店平均價格為每晚235美元。

Skyscanner指出，不同比賽場地對世界盃熱情程度的差異，可能影響機票、飯店和短期租賃的需求。Skyscanner說：「各個主辦城市的足球文化差異很大。」

事實上，Skyscanner並未將灣區列為足球熱情高漲的世界盃舉辦地點。

Skyscanner在報告中說：「墨西哥三個主辦城市都位於這個世界上最熱衷足球的國家之一的中心，而亞特蘭大、堪薩斯和洛杉磯等美國城市在過去十年中也已建立起真正的足球文化。」