賽特投票率僅陳詩敏一半 承認競選失利

賽特在2日的開票派對上感謝支持者及志工，並重申其競選核心理念。（記者王子涵╱攝影）

加州 第11國會選區選舉結果逐漸明朗，科技創業家兼前國會幕僚賽特（Saikat Chakrabarti）3日宣布結束競選，並祝賀州參議員威善高（Scott Wiener）與舊金山 市議員陳詩敏（Connie Chan）在初選中勝出，晉級11月決選。

賽特在聲明中表示：「我要祝賀威善高與陳詩敏獲勝，也感謝所有參與這次選舉的人。雖然這不是我們期待的結果，但我對我們共同建立的一切感到無比自豪。」

根據截至3日持續更新的開票結果，威善高以41.26%的得票率領先，陳詩敏以28.62%位居第二，賽特僅獲得14.94%選票，確定無法擠進前兩名，提前結束競選之路。

此次選舉是因眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布退休而備受關注。裴洛西已公開背書陳詩敏接棒參選，而威善高則在選前民調及初選開票中展現明顯優勢。

賽特在2日的開票派對上感謝支持者及志工，並重申其競選核心理念。他表示，競選團隊致力於「阻止企業金錢腐蝕選舉」，但最終未能克服來自人工智慧、加密貨幣及親以色列遊說團體等外部勢力投入的700萬元競選資金。

他在3日的聲明中表示：「我們建立了舊金山史上最大的草根地面競選團隊，並證明民眾渴望不同形式的政治。雖然這場競選已經結束，但舊金山和全國面對的挑戰依然存在，我們推動讓每個人都能獲得醫療照護、可負擔住房，以及讓政府優先服務人民而非企業利益的工作，也將持續下去。」

現年40歲的賽特曾是支付公司Stripe的早期工程師，也是紐約聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）的前幕僚長，在進步派政治圈具有一定知名度。

賽特表示，自己熱愛舊金山，未來仍將繼續參與公共事務。「我不會離開這裡。我把人生投入推動進步派運動，未來也將繼續這麼做。」