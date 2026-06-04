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AI公司上市潮 將改變金山面貌

編譯林思牧／綜合報導
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Anthropic宣布啟動上市流程之際，估值已達9650億美元。(美聯社)
Anthropic宣布啟動上市流程之際，估值已達9650億美元。(美聯社)

人工智慧公司上市潮即將到來，舊金山做為AI革命的震央，經濟將因此發生什麼樣的變化？

舊金山標準(San Francisco Standare)報導，金山這座城市既飽受科技產業資金的衝擊，也因科技產業的資金而蓬勃發展。今年，它將成為歷史上規模最大的三筆IPO中的兩筆的中心。

Anthropic於1日宣布已啟動上市流程，這將引發一場足以改變舊金山面貌的金融事件，並可能對本地的住房、經濟和文化產生深遠影響。除了估值高達9650億美元的Anthropic之外，ChatGPT的開發商OpenAI和馬斯克旗下的SpaceX（擁有xAI技術）預計也將上市。

這些公司的員工收入可能達到數百萬美元，而高階主管和創辦人則有望成為億萬富豪，躋身世界最富有的人之列（如果他們現在還不是的話）。這些IPO籌集的資金大部分不會流向本地員工，而是會重新分配給世界各地的投資者。

但股權持有員工和高階主管的分紅所帶來的連鎖反應，將在數千名AI從業人員工作和生活的舊金山產生影響。這些資金將流入本地經濟，推高房地產市場，充實慈善機構的資金，同時也將進一步推高中低收入家庭和企業的房價。

「無論OpenAI和Anthropic的IPO估值是多少，留在舊金山的財富都只是其中的一小部分，」柏克萊加大經濟學教授莫瑞提（Enrico Moretti）表示。 「但員工，尤其是早期員工，將會獲得獎勵，而且他們大多是本地居民。所以，這部分資金會留在本地。」

目前尚無足夠資訊來計算公司創辦人及早期員工最終能獲得多少財富。 Anthropic已提交保密的S-1文件，而OpenAI尚未提交。已知的是，Anthropic 在灣區擁有超過 1300 名員工，並且還在不斷成長。該公司今年 1 月告訴舊金山紀事報，Anthropic 的規模仍在擴大。

OpenAI 未透露其在當地的員工人數，但該公司很快將在舊金山擁有約 100 萬平方呎的辦公空間，以容納不斷增長的員工陣容。OpenAI 日前在舊金山發布了 512 個職缺。xAI 的總部位於巴洛阿圖，其母公司位於德州。

OpenAI 舊金山 SpaceX

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