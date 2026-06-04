世界盃提振聖塔克拉拉縣經濟？ 商家憂客流量不如超級盃

世界盃是聖塔克拉拉縣今年三大體育盛事中最後一個能提振經濟的賽事。圖為聖荷西市中心。(Google Maps)

繼2月的超級盃 和NCAA瘋狂3月之後，國際足總世界盃 是聖塔克拉拉縣今年三大體育盛事中最後一個能提振經濟的賽事。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，預計從6月13日至7月1日，大量國際觀眾將湧入聖塔克拉拉的李維體育場(Levi's Stadium)，帶動周邊城市的銷售和人流成長。但由於大部分比賽都處於小組賽階段，當地企業對這兩周半的賽程安排褒貶不一。

聖荷西SoFA區電競酒吧Guildhouse的老闆法理亞(David Faria)表示，在2月第60屆超級盃周末期間，酒吧生意火紅。

「我們當時人滿為患，」法理亞告訴「焦點」，「但這次情況比較特殊，因為我們之前從未經歷過。這將是這項賽事首次在這個地區舉辦。上屆世界盃是在半夜舉行的。」

儘管如此，法理亞表示，場地已做好應對賽事各種情況的準備。

「我們會隨機應變，我不知道會不會爆滿，但要把一家電競酒吧變成一家體育酒吧，你只需要播放體育節目就行了。」法理亞說。

聖荷西的其他酒吧也持相同的看法，包括MINIBOSS酒吧。

「超級盃期間，我們的客流量增加了大約25%。」MINIBOSS酒吧的營運經理埃利亞（Dekel Elia）告訴「焦點」，「我們會保持正常的營業時間，播放屆時播出的體育賽事。」

當地商界領袖表示，這項賽事的價值遠不止於直接的銷售。聖荷西商會執行長托尼斯科特（Leah Toeniskoetter）表示，世界盃為聖荷西提供了一個展示自身魅力的機會。

「雖然遊客的直接消費會非常可觀，但更大的機會在於向國際觀眾介紹我們的城市，並展示我們舉辦世界級賽事的能力。」托尼斯科特告訴「焦點」。

同時，像Comcast這樣的媒體和電信公司指出，參加現場活動的成本不斷上漲——包括門票、差旅和住宿——可能會影響球迷觀看世界盃的方式。

Comcast發言人卡爾森(Jill Carlson)告訴「焦點」：「我們看到一種轉變，『最佳觀賽位置』可能實際上就在家裡。」

並非所有商家都預期世界盃期間客流量會大幅成長。

位於聖佩德羅廣場的奧弗萊厄蒂愛爾蘭酒吧(O’Flaherty’s Irish Pub)的調酒師Ben表示，5月30日歐洲冠軍聯賽決賽期間，酒吧的客流量略有增加。但他預計世界盃期間的客流量不會像超級盃周日那樣大幅成長。

他告訴「焦點」：「我們這裡沒有決賽階段的比賽。我們只承辦小組賽早期的比賽。沒有美國隊，也沒有阿根廷隊。」

托尼斯科特表示，世界盃的影響範圍將比超級盃更廣，能夠帶來更持久的媒體關注和國際知名度，這將有利於旅遊業和未來的商業發展。她說，在李維體育場比賽的國家將影響前往該地區的遊客組成以及他們所尋求的體驗。

「最終，衡量成功的標準不僅在於賽事期間遊客的消費，還在於我們如何有效地將遊客與聖荷西當地的商業、文化資源和社區聯繫起來。」