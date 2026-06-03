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多數股東反對 巴洛阿圖1公司CEO薪酬仍近億

編譯林思牧／綜合報導
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Palo Alto Networks Inc. 執行長阿羅拉(Nikesh Ar...
Palo Alto Networks Inc. 執行長阿羅拉(Nikesh Arora)。(paloaltonetworks.com)

巴洛阿圖一家網路安全公司執行長薪酬接近1億美元，然而是什麼原因讓這樁薪酬方案成為美國企業界最受詬病的？

聖荷西信使報報導，Palo Alto Networks Inc.的股東們一直對公司執行長和其他高階主管的薪酬方案頗有微詞。自 2015年首次否決一項薪酬方案以來，多數股東已在「薪酬投票表決」中七次反對高層的薪酬方案。但由於這些投票不具約束力，公司無須對投票結果採取任何行動。

儘管如此，這個數字在世界最大規模的上市公司中仍然十分突出。彭博社的分析，以及來自高階主管薪酬諮詢公司 Farient Advisors和Semler Brossy的資訊顯示，在此期間，Palo Alto Networks在「薪資投票表決」中遭遇的失敗次數超過了史坦普500指數中的任何其他公司，在羅素3000指數中排名第三，僅次於兩家規模遠小於它的公司。

上次投票是在去年12月，當時只有不到一半的股東支持高階主管薪酬方案，其中包括執行長阿羅拉(Nikesh Arora)價值近1億美元的方案。依照這個數字，58歲的阿羅拉的收入超過摩根大通的戴蒙(Jamie Dimon)、蘋果公司的庫克(Tim Cook)和微軟的納德拉(Satya Nadella)，而這三位所領導的公司，每一家的市值都至少是Palo Alto Network的3倍。

儘管絕大多數上市公司在薪酬方案都得到了股東的壓倒性支持，但像Palo Alto Networks這樣的投票凸顯出，在公眾對2008年金融危機的強烈抗議之後，政府為給予投資者更大影響力而做出的努力卻產生了好壞參半的結果。幾項研究表明，薪酬發言權投票鼓勵董事會考慮更多基於績效的薪酬。研究還表明，它們對一些人認為的過高薪酬的影響有限，而且當投資者回報強勁時，股東往往會容忍高薪酬。

從這方面來看，Palo Alto Networks的投票記錄有點反常：自2018年阿羅拉掌舵以來，該公司股價已上漲近 800%，並且自4月中旬以來一直在飆升，創下歷史新高。董事會稱阿羅拉是一位世界級的、非常有才華的執行長，他的關注點和利益與股東的利益完全一致。

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