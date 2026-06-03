聖塔克拉拉縣數千人 恐失醫療補助與食品券

每當有人失去CalFresh的資格，食品銀行的隊伍就會越來越長，(歐新社)

聯邦政府 針對醫療補助和食品券實施的新規及工作要求，可能導致聖塔克拉拉縣數千人失去福利。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，自周一起，領取食品券（在加州 被稱為CalFresh）人員的工作要求範圍擴大至18至64歲的成年人，此前的上限為54歲。新規也要求先前免於工作要求的人員，包括無家可歸者、退伍軍人和已脫離寄養體系的成年人每月工作80小時。

此外，自2027年1月1日起，加州白卡 （Medi-Cal）的領取者也將面臨新的工作時長要求。這些變化源自於去年夏天通過的聯邦支出法案H.R.1，該法案大幅削減了醫療補助和食品券的福利。

作為工作要求的一部分，食品券和白卡的領取者還可以選擇參加志願服務、職業培訓和教育。

聯邦政府針對醫療補助和食品券實施的新規及工作要求，可能導致聖塔克拉拉縣數千人失去福利。(美聯社)

據加州立法分析辦公室稱，由於這些擴大後的工作要求，全州約有66.55萬人將失去加州食品券福利。去年有超過13.2萬人依賴加州食品券的聖克拉拉縣，預計約有5.5萬人將因這些變化而失去食品券福利。

對於參加加州白卡計畫的人來說，柏克萊加大勞工中心估計，由於各項規則的變更，到2028年，加州將減少近300萬參加白卡計畫的人數，其中聖克拉拉縣將有12.9萬人失去福利。根據最新數據，去年10月，該縣約有46萬居民參加了白卡計畫。

「這些工作要求並非為了鼓勵人們工作而設立，而是為了讓人們失去醫療補助。」非營利組織「美國工作夥伴關係」（Working Partnerships USA）顧問布朗斯坦（Bob Brownstein）告訴「焦點」。

新的加州白卡計畫規定，續期周期由每年一次改為每6個月一次，這一變化加重了依賴醫療保健服務的人群的負擔，例如癌症倖存者Julie。

Julie是聖縣居民，在2024年被診斷出患有乳腺癌，自去年以來一直處於無癌狀態。但她的生活仍圍繞著定期就醫、監測癌症復發、服藥和定期驗血。

雖然殘疾人士可以免除工作要求，並繼續每年續約一次，但Julie不確定自己是否屬於這個類別。她說，白卡是她的生命線，她會盡一切努力保住福利。但她擔心新規會讓她更難維持持續的服務。

43歲的溫斯洛（Jamie Winslow）預計，新規和工時申報要求會讓本來就繁瑣的流程更加複雜。

她說，去年失業後，她申請了CalFresh和白卡，申請過程漫長，需要提交各種文件。她同時也申請了失業救濟金。由於她的兒子未滿14歲，她無需遵守新的工作要求。

儘管如此，溫斯洛表示，工作要求會給有家庭的人增加額外的負擔。「如果你有孩子，每周20小時的工作時間真的非常緊張，因為你還要負責接送他們上下學。」

溫斯洛每月僅有的24美元食物券福利金甚至不夠她一周的食物開銷。她每周都得依靠食物銀行。

「每當有人失去CalFresh的資格，我們的隊伍就會越來越長，」矽谷第二豐收食物銀行（Second Harvest of Silicon Valley）執行長巴喬（Leslie Bacho）告訴「焦點」，「我們根本無法取代食品券。我們將盡最大努力滿足不斷增長的需求。」

這家食物銀行每月向聖克拉拉縣和聖馬刁縣約50萬居民提供1100萬磅的食物。