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犬隻遭殺害 灣區各動物收容所急收回

編譯組／綜合報導
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灣區收容所緊急從「no kill」救援中心接回犬隻，此前發現動物遭槍擊並被掩埋。...
灣區收容所緊急從「no kill」救援中心接回犬隻，此前發現動物遭槍擊並被掩埋。此為示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，自從位於漢堡德縣福圖納市（Fortuna）的非營利動物庇護所Miranda’s Rescue開始接受縣警調查，灣區各收容所已開始從那裡收回犬隻，因為此前報導稱，送往該處的犬隻被發現遭槍擊並遭掩埋。

納巴縣動物收容所表示，調查期間仍留在Miranda’s Rescue的所有來自該縣的犬隻現已安全返回，並可供領養。柏克萊動物護理服務處表示，此前送往Miranda’s Rescue的三隻狗布蘭奇（Blanche）、格斯（Gus）和小克萊姆·史密斯（Clem Smith Jr.）也已回到其照料之下，它們歸來時身體消瘦、身上有淤傷，需要時間來恢復平靜。

該案已震撼了加州的收容所網絡，Miranda’s Rescue可能面臨關於重罪虐待動物、殘害動物、欺詐及共謀的可信指控。截至周一，尚未有公開宣布的逮捕或刑事指控。

搜查令宣誓書稱，調查人員在該處房產內發現了八隻死去的狗，其中一些狗似乎頭部中彈，另有六隻通過微晶片被識別出來。

縣警長辦公室的文件控該救助組織創始人米蘭達（Shannon Miranda）曾向至少一家收容所謊稱某隻狗已被領養，而實際上該狗已死亡。這些狗可能被殺害，是為了給從公共收容所接收更多付費轉交的狗騰出空間。據稱，各收容所向Miranda’s Rescue支付的費用每隻狗在400至1450美元之間。

米蘭達否認殺害並遺棄這八隻狗，呼籲公眾「暫緩定論」，並稱他打算「全力辯護」。

如今，那些曾將Miranda’s Rescue視為合作夥伴的收容所正試圖將動物接回，並追查那些下落不明的動物。一些尋找狗的人表示，他們被告知這些動物已被領養，但無法確認它們去了哪裡。還有人正在將名字、照片和微晶片號碼與收容所及救援組織的記錄進行比對。

當公共收容所空間飽和或需要安置難以被領養的犬隻（包括大型犬或有醫療、行為問題的動物）時，往往會依賴救援組織。在某些情況下，收容所或其附屬的非營利組織會向同意接收動物的救援團體支付轉交費。Miranda’s Rescue在過去一年內從收容所接收了超過600隻狗，並從中獲得了約51萬美元的款項。

此案揭露了加州動物收容所面臨的壓力，多年來一直處於超負荷運轉狀態。

任何掌握與「Miranda’s Rescue組織」相關線索的人士，請致電漢堡德縣警長辦公室舉報熱線707-268-2539，或發送郵件至[email protected]

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