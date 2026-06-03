東華醫院辦「黃春華門診大樓」揭幕儀式

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓（Charles Huang Outpatient Tower）」2日舉行揭幕儀式，紀念黃春華基金會（Charles Huang Foundation）四年前向東華醫院捐贈七百萬美元所帶來的深遠影響與豐碩成果。

此次揭幕典禮別具意義，不僅彰顯黃春華博士的遠見與慷慨精神，更見證其對社區醫療發展的長遠承諾。黃博士為一間數十億美元私募基金公司的董事，同時亦是黃春華基金會創辦人。他於2022年作出的捐贈，是該基金會在美國首筆重大慈善捐款，充分展現其致力推動優質醫療服務的理念，尤其關注華人 社區、新移民及弱勢族群的醫療需要。

這筆捐款用於支持東華醫院1979年大樓翻新工程，推動門診大樓全面現代化升級，包括機械主幹系統更新。1979年大樓今日正式命名為「黃春華門診大樓」，不僅象徵當年願景的實現，更彰顯東華醫院持續提升醫療設施及拓展社區服務的承諾。

作為舊金山市最後一間獨立社區醫院，東華醫院一直肩負填補社區醫療服務缺口的重要使命。此次翻新工程全面提升醫院整體服務能力，包括擴建化驗部及更新儀器設備、完善即日外科手術室及腸胃內窺鏡中心，並為未來設立腫瘤科診所及化療中心奠定重要基礎。透過這些升級項目，東華醫院不僅進一步提升病人體驗及醫療服務質素，亦加強醫院應對日益增長醫療需求的能力，為未來公共衛生挑戰作更充分準備。

黃春華基金會創辦人兼主席黃春華博士表示：「東華醫院一直是社區賴以信任的重要醫療支柱。透過支持1979年大樓翻新工程及強化其核心基建，我們希望協助這所重要醫療機構持續提升服務能力，為未來世代提供高質素且具關懷的醫療服務。」

東華醫院董事會顧問兼籌款委員會聯合主席張建清博士，以及前市長兼籌款委員會聯合主席勃朗(Willie L. Brown)表示，該筆捐款是在新冠疫情及反亞裔仇恨事件最嚴峻期間作出，也是東華醫院歷史上其中一段最艱難的時期。他們指出，若沒有慈善家兼企業家黃春華博士的慷慨支持，醫院基建改善工程將無法完成。黃博士的慈善支持對東華醫院未來發展影響深遠，並為醫院持續穩健發展提供重要支持。

東華醫院行政總裁鍾啟國表示：「衷心感謝黃春華基金會這筆別具意義的慷慨捐款，讓醫院得以完成這項重要翻新工程。這筆捐款不僅協助我們增設更多社區迫切需要的醫療項目，更進一步提升東華醫院現時及未來服務社區的能力，讓我們能夠為病人提供更優質、更全面的醫療服務。」

揭幕儀式雲集東華醫院董事會成員、管理團隊、政府官員、社區領袖及合作夥伴，一同見證這一重要里程碑。

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）