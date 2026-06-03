我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

東華醫院辦「黃春華門診大樓」揭幕儀式

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）
東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓（Charles Huang Outpatient Tower）」2日舉行揭幕儀式，紀念黃春華基金會（Charles Huang Foundation）四年前向東華醫院捐贈七百萬美元所帶來的深遠影響與豐碩成果。

此次揭幕典禮別具意義，不僅彰顯黃春華博士的遠見與慷慨精神，更見證其對社區醫療發展的長遠承諾。黃博士為一間數十億美元私募基金公司的董事，同時亦是黃春華基金會創辦人。他於2022年作出的捐贈，是該基金會在美國首筆重大慈善捐款，充分展現其致力推動優質醫療服務的理念，尤其關注華人社區、新移民及弱勢族群的醫療需要。

這筆捐款用於支持東華醫院1979年大樓翻新工程，推動門診大樓全面現代化升級，包括機械主幹系統更新。1979年大樓今日正式命名為「黃春華門診大樓」，不僅象徵當年願景的實現，更彰顯東華醫院持續提升醫療設施及拓展社區服務的承諾。

作為舊金山市最後一間獨立社區醫院，東華醫院一直肩負填補社區醫療服務缺口的重要使命。此次翻新工程全面提升醫院整體服務能力，包括擴建化驗部及更新儀器設備、完善即日外科手術室及腸胃內窺鏡中心，並為未來設立腫瘤科診所及化療中心奠定重要基礎。透過這些升級項目，東華醫院不僅進一步提升病人體驗及醫療服務質素，亦加強醫院應對日益增長醫療需求的能力，為未來公共衛生挑戰作更充分準備。

黃春華基金會創辦人兼主席黃春華博士表示：「東華醫院一直是社區賴以信任的重要醫療支柱。透過支持1979年大樓翻新工程及強化其核心基建，我們希望協助這所重要醫療機構持續提升服務能力，為未來世代提供高質素且具關懷的醫療服務。」

東華醫院董事會顧問兼籌款委員會聯合主席張建清博士，以及前市長兼籌款委員會聯合主席勃朗(Willie L. Brown)表示，該筆捐款是在新冠疫情及反亞裔仇恨事件最嚴峻期間作出，也是東華醫院歷史上其中一段最艱難的時期。他們指出，若沒有慈善家兼企業家黃春華博士的慷慨支持，醫院基建改善工程將無法完成。黃博士的慈善支持對東華醫院未來發展影響深遠，並為醫院持續穩健發展提供重要支持。

東華醫院行政總裁鍾啟國表示：「衷心感謝黃春華基金會這筆別具意義的慷慨捐款，讓醫院得以完成這項重要翻新工程。這筆捐款不僅協助我們增設更多社區迫切需要的醫療項目，更進一步提升東華醫院現時及未來服務社區的能力，讓我們能夠為病人提供更優質、更全面的醫療服務。」

揭幕儀式雲集東華醫院董事會成員、管理團隊、政府官員、社區領袖及合作夥伴，一同見證這一重要里程碑。

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）
東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）
東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）
東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）
東華醫院「黃春華門診大樓」正式命名揭幕儀式圓滿舉辦。（記者李怡╱攝影）

東華醫院「黃春華門診大樓」舉辦正式命名揭幕儀式。（記者李怡╱攝影）
東華醫院「黃春華門診大樓」舉辦正式命名揭幕儀式。（記者李怡╱攝影）

華人

上一則

多數股東反對 巴洛阿圖1公司CEO薪酬仍近億

下一則

加州初選來臨 舊金山投票率偏低 年長選民成重要指標

延伸閱讀

華埠公共衛生局翻修 6/5關閉現址 暫遷至東華醫院4樓

華埠公共衛生局翻修 6/5關閉現址 暫遷至東華醫院4樓
尹衍樑辭世／捐助全台首座重粒子癌症中心 唯一要求是「這個」

尹衍樑辭世／捐助全台首座重粒子癌症中心 唯一要求是「這個」
亞美醫師協會慶祝亞太裔傳統月 舉辦2026年度慶典頒獎晚宴

亞美醫師協會慶祝亞太裔傳統月 舉辦2026年度慶典頒獎晚宴
不通風、設施老化 華埠公共衛生中心需重生

不通風、設施老化 華埠公共衛生中心需重生
廈門長庚醫院要易主？副院長闢謠：純台資、絕無外資收購

廈門長庚醫院要易主？副院長闢謠：純台資、絕無外資收購

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺