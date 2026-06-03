華埠三大改造工程 舉行開放日活動

花園角廣場設計渲染圖。（記者王子涵翻攝）

舊金山華埠 即將迎來三個主要公共設施的翻新工程。2日市府多部門在花園角社區中心舉行開放日活動，解答居民、小商戶的相關問題。三大翻新地點包括花園角廣場（Portsmouth Square）、華埠公共衛生局（Chinatown Public Health Center）及華埠╱麥禮謙圖書館（Chinatown╱Him Mark Lai Branch Library）。

此次活動由舊金山公共衛生局、公園局、工務局及圖書館等部門共同舉辦。市府表示，三項工程總投資金額龐大，涵蓋公共空間、醫療服務及文化設施改善，被視為近年華埠最重要的一波基礎建設升級。

有「華埠客廳」之稱的花園角廣場，將展開數十年來最大規模翻新工程。公園預計自本月10日起封閉施工，工程將持續約兩年，並於2028年重新開放。根據規畫，未來將新增社區活動中心、擴建兒童遊樂場、戶外活動與健身空間，同時改善無障礙設施、照明與景觀，並拆除使用多年的Kearny街行人天橋，重新串聯周邊街道與公共空間。

不少居民在開放日活動中關心施工期間長者活動空間與交通問題。市府表示，施工期間將提供雙語施工通知、改道資訊與每月社區會議，並與中秋街會等大型活動協調，盡量減少對居民與商家的衝擊。

另一項受到關注的工程，則是華埠公共衛生局的大型抗震補強與翻修計畫。診所現址將於6月5日停止服務，並於7月6日起暫時遷至東華醫院新醫療大樓四樓。整項工程預計耗時約兩年半。

公共衛生局表示，診所自1971年投入使用至今，長期未進行全面翻修，空間、通風、電力與網路等基礎設施均已老化。翻修後將更新電梯、冷暖氣與消防系統，新增診間、牙科診療空間及兒童發展中心，提升病人安全與就醫體驗。

公共衛生局代表表示，醫師、護士及工作人員將一同遷往臨時診所，大部分原有服務都將保留，希望讓病人在施工期間仍能於華埠持續接受熟悉且符合語言文化需求的醫療照護。

此外，歷經多年規畫的華埠麥禮謙圖書館翻新工程，也在開放日中展示最新設計概念。圖書館未來除改善閱讀空間與設施外，也將增設公共藝術作品，呈現華埠歷史與移民文化記憶。舊金山藝術委員會日前已公布三項公共藝術入圍方案，最終作品將設置於翻新後圖書館歷史閱讀室牆面。

市府表示，希望透過三項同步推進的工程，全面提升華埠公共空間、醫療服務與文化設施品質，讓這座歷史社區在保留文化特色的同時，也能迎接未來數十年的發展需求。

華埠圖書館設計渲染圖。（記者王子涵翻攝）