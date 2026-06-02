罕見天文景觀藍月 上周末劃過灣區上空

上周末世界多處地點都出現藍月亮天文奇觀。(路透)

罕見天文景觀藍月（blue moon）上周末在灣區 上空「劃過」，觀月人把縮時攝影放上社交媒體，引發許多網友的讚嘆。

紐約郵報報導，上周末加州 居民有幸欣賞到一場天文奇觀：一輪罕見的藍月亮戲劇性地升起在加州上空，將天空染成迷人的橙色。許多賞月人把景象放上社媒，包括Instagram用戶馬涅凡南（Shreenivasan Manievannan），他拍攝了一段令人嘆為觀止的縮時攝影，記錄了5月30日星期六傍晚至5月31日星期日凌晨期間，月亮緩緩劃過舊金山 灣區上空的過程。

儘管這個現象被命名為「藍月亮」，但月亮實際上並非藍色。這個術語指的是陽曆一個月內出現的第二個滿月——這種現象相對罕見，大約每兩到三年發生一次。而這輪藍月亮恰好也是一輪「微月」（micromoon），由於它出現在月球距離地球最遠的點——遠地點附近，因此看起來略小且亮度稍暗。

5月31日凌晨1點45分左右（太平洋夏令時），月亮達到滿月，月光與舊金山璀璨的天際線交相輝映，構成了一幅完美的畫面。這段縮時攝影濃縮了月亮的運行軌跡，從它戲劇性地出現在地平線上到緩慢地升起，吸引了社交媒體和當地天文愛好者的目光。

這是2026年唯一的「藍月亮」。上個月的第一個滿月被稱為「花月亮」（flower moon），出現在5月1日，因此5月31日的第二個滿月就是一次藍月亮。北加州晴朗的天空和5月下旬的溫和天氣，讓許多人有機會親眼目睹這一奇觀，有些人還參加了組織好的賞月活動和海灣遊船之旅。