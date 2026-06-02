Safeway新住房開發案 掀居民焦慮

舊金山一項在Safeway超市上方建造近4000套住房的計畫，引發灣區居民爭議。（本報檔案照）

據媒體SFGATE報導，去年年底提出的碼頭區（Marina District）大型Safeway綜合開發項目正引發居民的焦慮，他們擔心這些方案規模過大，與周邊社區格格不入。一位當地記者稱碼頭區項目「就連科幻未來主義者都難以想像」，市長羅偉 （Daniel Lurie）和市議員們也公開反對這一開發計畫。

數十名居民最近聚集在碼頭區Safeway超市停車場前的人行道上，抗議拆除這座擁有67年歷史的雜貨店並建造25層摩天大樓的提案。該建築高度將逼近加州 規定的高度上限，現場的抗議情緒十分強烈。

當地知名開發商Align Real Estate是該重建項目的發起方，通過與Safeway的合作，該公司計畫在這個富裕的濱水社區內建設790套公寓、零售空間及地下停車場。鑑於全州範圍內的住房可負擔性危機，市政府近期認定該項目符合簡化審批條件，使其成功跨越了一道重要障礙。市政府必須在8月前就該開發項目作出最終決定。

碼頭區社區協會（Marina Community Association）副主席羅奇（Erin Roach）等居民對此表示擔憂。鑑於該地區已知的風險，如液化區、有毒土壤以及本已不堪重負的基礎設施，他們擔心如此高密度的項目將帶來環境影響。她對監管缺失感到憂慮，這源於州政府向各城市施壓，要求其加快審批許多新住房項目。

Align負責人巴爾杜奇（David Balducci）聲明：「我們很自豪能為灣區帶來數千套新住房，此類住房使家庭、長者和年輕人能夠居住在靠近工作崗位、公共運輸和機遇的優質社區中。」

但有些居民認為加州政府正在強行推進混合用途開發，他們的生活質量正在一落千丈。聖馬刁市社區發展部主任達爾（Zachary Dahl）指出，開發商接下來必須與距離該地塊1000呎範圍內的業主舉行社區會議，隨後提交正式申請。

並非所有人都反對這些項目。舊金山YIMBY組織發起了一項名為「Marina Safeway提案很棒」（The Marina Safeway Proposal is Cool）的聯名信活動，以支持碼頭區項目。YIMBY Action加州總監羅斯（Leora Tanjuatco Ross）表示，Safeway項目「有力證明了州住房法律為社區造福的強大作用」。