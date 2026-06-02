華埠花園角6/10起封閉翻新施工 2028年重啟

花園角翻新後預想圖。（取自舊金山藝術委員會）

有「華埠 客廳」之稱的舊金山 花園角廣場（Portsmouth Square）即將展開數十年來最大規模翻新工程。舊金山公園局表示，公園將自10日起正式動工封閉，展開為期兩年的重建施工，並預計於2028年重新開放。

市府表示，這項被稱為「一代人一次」的重大改造計畫，歷經多年社區討論與居民意見蒐集，未來將新增社區活動中心、擴建兒童遊樂場、戶外活動空間、健身設施，以及無障礙改善、新景觀與照明工程，同時拆除使用多年的Kearny街行人天橋，重新串聯花園角廣場與周邊街道。

施工期間，花園角廣場將全面關閉。市府表示，未來兩年將同步推動多項減緩施工衝擊措施，包括提供中英文雙語施工通知與改道地圖、針對附近居民與商家進行逐戶說明、公布交通改道資訊與即時施工更新，並舉辦每月社區會議及設立多語言專線。

市府也表示，施工期間將與華埠重要活動協調，包括中秋街會與Dreamforce等大型活動。

康樂及公園局指出，居民在施工期間仍可前往附近其他公共空間活動。

工程動土典禮預計9日舉行。今年夏季稍晚，Kearny街也將因拆除行人天橋工程出現大規模封路。

市府表示，希望藉由這次翻新，讓花園角廣場未來成為更安全、更開放、也更符合華埠居民需求的公共空間。