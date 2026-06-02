野生火雞攻擊居民 阿拉米達警籲當心

灣區警方警告稱野火雞「具有攻擊性」，因火雞近來與人類及狗經常發生衝突。示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報報導，阿拉米達警察局警告稱，最近幾周，一群「好鬥」的野生火雞一直在與阿拉米達居民發生衝突。

警方周四（5月28日）在聲明中表示，阿拉米達動物管制局（Animal Control）的工作人員最近處理了兩起涉及憤怒火雞的衝突事件。

上周，一名83歲的老婦人向KGO電視台透露，一對野火雞從背後伏擊她，導致她摔倒在人行道上，隨後被送往急診室縫了六針。該媒體還報導稱，另一起襲擊事件中，一隻狗成為了火雞攻擊目標。

警方警告稱，這種行為是火雞在春季交配和築巢旺季的典型表現，該季節通常從2月下旬持續到5月。雄性火雞在爭奪主導權或保護後代時也可能變得具有攻擊性。

「雖然阿拉米達的野生火雞是我們社區獨特且令人難忘的一部分，但重要的是，要記住牠們仍然是野生動物，」警方在聲明中表示，「建議居民與火雞保持足夠距離，鑑於其行為難以預測，請勿試圖投餵或用食物引誘野生動物。」

警方還建議阿拉米達居民清理院子裡的掉落果實、堅果、鳥食和寵物 食品，以阻止火雞在院內逗留。警方表示，寵物主人應在公共場所給狗系好牽引繩，以避免與野生動物發生暴力衝突。

據美國奧杜邦學會（National Audubon Society）介紹，雄性野生火雞身高可達4呎，翼展甚至更長。這些極具領地意識的鳥類在阿拉米達並不罕見：「紀事報」2022年曾報導，野生火雞已在該島城紮根，經常導致交通完全癱瘓。

騎行者凱斯（Eric Case）當時回憶起警察與一隻火雞之間的一次交通衝突時說：「最後警車開始鳴笛，不停地按喇叭，而那隻火雞卻像是在說：『不，我照樣做我的事。』阿拉米達的火雞遵循自己的法則。」