舊金山動物園最後2頭獅 因年邁將搬家

舊金山動物園獅子館預計將進行翻新，改造成動物園希望從中國引進的兩隻大熊貓的棲息地。(本報檔案照)

據舊金山 紀事報報導，舊金山動物園（San Francisco Zoo）內的經典獅吼將在最後兩隻大型貓科動物被轉移出去後畫上句號。

這座建於1935年的獅子館預計將進行翻新，改造成動物園希望從中國引進的兩隻大熊貓的棲息地。這兩隻大熊貓原定於上月抵達，但協議目前陷入停滯。

動物園管理層已決定不再對獅舍進行升級改造以滿足其年邁居民，11歲的雌獅瑪維拉（Marvella）以及10歲的雄獅賈西里（Jasiri）的需求。人工飼養的獅子通常壽命為15年，賈西里患有先天性脊柱疾病，需要持續進行物理治療，這也是此次搬遷的原因之一。

「這兩隻獅子目前依然靈活敏捷，但隨著年齡增長，牠們開始面臨一些行動上的困難，」動物園臨床獸醫丹尼米勒（Nick Dannemiller）博士表示，「即使年事已高，我們也希望動物能擁有選擇權、舒適感以及對生活的掌控權，而目前的圍欄環境存在物理障礙，特別是對患有先天性脊柱疾病的賈西里而言。」

獅舍雖於2023年進行升級，但飼養員擔心地面不夠平整，且隨著獅子年歲增長，牠們將難以爬出護城河。

目前尚未確定哪家經認證的動物園將接收這兩隻獅子，但園方希望牠們能作為感情深厚的伴侶共同被轉移。除了少數體型較小且不會咆哮的雪豹外，獅子是該動物園最後的大型貓科動物，牠們的離開將令人惋惜。

獅子在該動物園有著悠久的歷史，可追溯至1929年動物園開園之時。周邊居民或許會懷念獅子的吼聲。Holy Name of Jesus Parish school學校的孩子們一直堅稱，他們在操場上就能聽到獅子的吼叫。前州參議員科普（Quentin Kopp）曾表示，他很享受在Parkside社區的家中聽見獅子的吼聲。

雖然從未發生過獅子逃逸事件，但2007年聖誕節當天，一隻重達350磅的西伯利亞虎「塔蒂亞娜」（Tatiana）曾爬越虎籠圍牆，襲擊並致一名17歲的動物園遊客死亡，另有兩人受傷。塔蒂亞娜隨後被舊金山警方擊斃。

儘管預計將失去這群獅子，動物園仍在推進其他旨在吸引更多遊客的項目。6月下旬，一個以等身大小機械恐龍模型為特色的恐龍展覽將開幕。為減少運營赤字，門票價格計畫於7月上調8%，即成人票價增加3美元。這是自2023年以來的首次漲價。