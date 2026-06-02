我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

舊金山動物園最後2頭獅 因年邁將搬家

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山動物園獅子館預計將進行翻新，改造成動物園希望從中國引進的兩隻大熊貓的棲息地...
舊金山動物園獅子館預計將進行翻新，改造成動物園希望從中國引進的兩隻大熊貓的棲息地。(本報檔案照)

舊金山紀事報報導，舊金山動物園（San Francisco Zoo）內的經典獅吼將在最後兩隻大型貓科動物被轉移出去後畫上句號。

這座建於1935年的獅子館預計將進行翻新，改造成動物園希望從中國引進的兩隻大熊貓的棲息地。這兩隻大熊貓原定於上月抵達，但協議目前陷入停滯。

動物園管理層已決定不再對獅舍進行升級改造以滿足其年邁居民，11歲的雌獅瑪維拉（Marvella）以及10歲的雄獅賈西里（Jasiri）的需求。人工飼養的獅子通常壽命為15年，賈西里患有先天性脊柱疾病，需要持續進行物理治療，這也是此次搬遷的原因之一。

「這兩隻獅子目前依然靈活敏捷，但隨著年齡增長，牠們開始面臨一些行動上的困難，」動物園臨床獸醫丹尼米勒（Nick Dannemiller）博士表示，「即使年事已高，我們也希望動物能擁有選擇權、舒適感以及對生活的掌控權，而目前的圍欄環境存在物理障礙，特別是對患有先天性脊柱疾病的賈西里而言。」

獅舍雖於2023年進行升級，但飼養員擔心地面不夠平整，且隨著獅子年歲增長，牠們將難以爬出護城河。

目前尚未確定哪家經認證的動物園將接收這兩隻獅子，但園方希望牠們能作為感情深厚的伴侶共同被轉移。除了少數體型較小且不會咆哮的雪豹外，獅子是該動物園最後的大型貓科動物，牠們的離開將令人惋惜。

獅子在該動物園有著悠久的歷史，可追溯至1929年動物園開園之時。周邊居民或許會懷念獅子的吼聲。Holy Name of Jesus Parish school學校的孩子們一直堅稱，他們在操場上就能聽到獅子的吼叫。前州參議員科普（Quentin Kopp）曾表示，他很享受在Parkside社區的家中聽見獅子的吼聲。

雖然從未發生過獅子逃逸事件，但2007年聖誕節當天，一隻重達350磅的西伯利亞虎「塔蒂亞娜」（Tatiana）曾爬越虎籠圍牆，襲擊並致一名17歲的動物園遊客死亡，另有兩人受傷。塔蒂亞娜隨後被舊金山警方擊斃。

儘管預計將失去這群獅子，動物園仍在推進其他旨在吸引更多遊客的項目。6月下旬，一個以等身大小機械恐龍模型為特色的恐龍展覽將開幕。為減少運營赤字，門票價格計畫於7月上調8%，即成人票價增加3美元。這是自2023年以來的首次漲價。

最後兩隻獅子因年邁考慮將離開舊金山動物園。（取自Pexels）
最後兩隻獅子因年邁考慮將離開舊金山動物園。（取自Pexels）

舊金山

上一則

華埠花園角6/10起封閉翻新施工 2028年重啟

下一則

罕見天文景觀藍月 上周末劃過灣區上空

延伸閱讀

舊金山動物園 獲市府850萬元紓困貸款

舊金山動物園 獲市府850萬元紓困貸款
食物送上門？北京遊客近距離投餵獅子 觀光車突然開門

食物送上門？北京遊客近距離投餵獅子 觀光車突然開門
第一頭通過「鏡子測驗」大象 紐約布朗士動物園亞洲象Happy逝世

第一頭通過「鏡子測驗」大象 紐約布朗士動物園亞洲象Happy逝世
瀋陽動物園「假熊」比真熊火：掃地、騎車、幫遊客抱娃

瀋陽動物園「假熊」比真熊火：掃地、騎車、幫遊客抱娃
穿布偶裝強闖日本猴山 2男被捕 自稱美國籍

穿布偶裝強闖日本猴山 2男被捕 自稱美國籍

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪