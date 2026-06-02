羅偉公布170億預算案 裁550職位、削3億結構性赤字

羅偉提出的預算案將裁撤約550個市府職位，但大部分為空缺職位，實際新增裁員人數有限。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）6月1日公布近170億元的兩年期市府預算案，主打削減長年結構性赤字與控制人事支出。根據市長辦公室資料，預算案將裁撤約550個市府職位，但大部分為空缺職位，實際新增裁員人數有限。

舊金山紀事報指出，預算案將送交市議會審議。羅偉表示，預算計畫預計可削減約3億元經常性赤字，協助縮小未來數年可能逼近10億元的財政缺口。

羅偉表示：「政府致力於在保障舊金山長期財政健康的同時，盡可能降低對市府員工的衝擊。」

根據市長辦公室公布內容，2026至2027財政年度預算總額約169億元，較目前年度預算增加約10億元。其中，人事支出削減是主要節流來源之一。市府表示，550個被刪除職位中，已包含今年4月裁撤的127名員工；除少數職位外，其餘多數原本即為空缺職缺，尚待市議會批准。

去年12月，羅偉政府已要求各市府部門提出削減4億元永久性支出的方案。今年3月，市府再警告至少500個職位可能遭裁撤，4月則正式展開裁員，引發工會反彈。

此次預算案預計每年可減少約1.3億元人事成本，方式包括僅招聘與「核心服務」相關職位。此外，市府也預估可透過部門重組、人員自然流失與精簡管理架構，再節省約8000萬元開支。

「在舊金山，我們正證明常識與財政紀律可以推動更廣泛的經濟復甦，」羅偉說。這份預算案將填補未來兩年約6億700萬元赤字。羅偉指出，他上任時，市府長期依賴一次性資金彌補持續性赤字，「把帳單留給下一個人支付」。

「那樣既不可持續，也對納稅人與依賴市政服務的居民不公平，」他說。「在我的政府下，我們不會再依賴臨時性補救措施，導致年復一年更深層的削減。」

市府財務壓力近年持續惡化。根據市府主計官預測，若不採取行動，到2030財政年度，年度赤字恐膨脹至10億元。市府指出，人事成本增長速度長期高於稅收增幅，而疫情後經濟復甦緩慢，也拖累稅收表現。

儘管推動削支，羅偉也強調將維持部分社會安全網與公共安全投資。預算案包括：為警察與消防員新合約提供經費，未來四年加薪14%；投入2000萬元更新警消設備；撥款7100萬元進行道路坑洞修補與街道安全、清潔改善。

部分財政專家質疑，在巨額赤字下，市府是否仍有能力提供如此幅度加薪，但羅偉表示，相關合約有助吸引下一代急救與公共安全人員。

社會福利方面，市長承諾動用3400萬元預備金，維持糧食券（food stamps）與白卡（Medi-Cal）地方服務；不削減移民法律援助；保留部分LGBTQ服務組織預算；建立9800萬元預備金，防止遊民服務遭州或聯邦削支影響

此外，市府也計畫投入1億2000萬元預防民眾淪為遊民，包括租金補助、法律服務與個案管理；9000萬元增加緊急住房資源。

預算案仍持續引發工會與社區團體反彈。工會批評市府計畫關閉部分社區健康診所，並反對進一步縮減市府人力。

接下來，市議會將於6月整月審查預算內容，市參事可提出修改與協商方案。完整預算案須於8月1日前完成通過。