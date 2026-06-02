聖荷西郊狼谷 擬建大型電池儲能電站

郊狼谷位於聖荷西南部邊緣，是一片鄉村農田和風景優美的開放空間。(Google Maps)

一家維吉尼亞州 的能源公司計畫在南灣郊狼谷（Coyote Valley）建造一座大型電池儲能電站。郊狼谷位於聖荷西南部邊緣，是一片鄉村農田和風景優美的開放空間。

聖荷西信使報報導，據公司官員稱，電站位於101號高速公路以西，沿Bailey Avenue介於Monterey Road和Santa Teresa Boulevard之間，將包含312個貨櫃，用於存放數千個鋰離子電池，占地40畝（約30個足球場大小）。

這項計畫名為「寶石花」（Jewelflower）。據提出該計畫的科羅拉多州AES公司稱，這一電站旨在透過在白天儲存太陽能供夜間使用，擴大全州的可再生能源規模。公司官員表示，這將減少空氣污染和溫室氣體排放，並幫助該州實現 2045 年 100% 再生能源和無碳能源的目標。

但環保組織、一些州議員和家長正在積極行動反對該計畫。他們認為，該計畫會破壞當地的鄉村風貌，使優質農田無法耕種，危害野生動物，一旦發生火災或其他事故，附近擁有 650 名學生的莫甘山特許學校也將面臨風險。

「電池儲能設施的選址有對錯之分，而郊狼谷顯然不是合適的地方，」巴洛阿圖環保組織 Green Foothills 主任考夫曼(Alice Kaufman)表示，「這是工業用途。它應該建在工業區。我們完全支持可再生能源，但我們必須確保這些工業用途選址得當。」

過去十年間，包括聖荷西市在內的環保組織和公共機構已投入超過1.6億美元，在郊狼谷及其周邊地區購買了數千畝土地，以將其保護為重要的野生動物走廊、農業區以及聖荷西和莫甘山之間的天然緩衝區。七年前，州長紐森簽署法律，將郊狼谷指定為全州具有重要環境意義的區域。

AES公司已與擁有這片土地的三個長期務農家族簽署了協議。

郊狼谷幾代以來一直是開發之爭的焦點。它被廣泛認為是聖荷西地區最後一片保留著1950年代矽谷興起之前原貌的區域之一。1980年代，該地區曾被視為蘋果潛在的全球總部選址。1990年代，思科公司也提出了類似的方案。這兩個方案都遭到了環保組織和農業倡議者的強烈反對，最終都被撤回。

2022年，前聖荷西市長喬可力(Chuck Reed)以產業顧問的身分向市政府提交了初步文件，提議在該地建造一座電池儲能電站。但到了2023年2月，聖荷西市規畫官員表示，該計畫與郊狼谷的開放空間和農業用地規畫不符，他們建議市議會否決該計畫。

作為回應，AES宣布計畫利用州法律，將該項目直接提交給加州能源委員會（California Energy Commission）審批，預計將於今年晚些時候完成。這實際上繞過了市政府官員。紐森州長於2022年簽署了AB 205法案，旨在簡化全州太陽能、風能和電池項目的審批流程。

州眾議員卡拉（Ash Kalra）、佩勒林（Gail Pellerin）以及州參議員柯提斯（Dave Cortese），都公開反對AES的項目。

「聖荷西有畫為工業用地的土地，」柯提斯說，「有人跑來說『我們要違抗規畫』，這根本說不通。」

根據州法律，AES仍然需要完成環境影響報告並舉行公開聽證會。柯提斯表示，如果項目繼續推進，反對者應該提起訴訟。