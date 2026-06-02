我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

法拉利首款電動車 蘋果傳奇設計師構思 網路惡評不斷

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果傳奇設師艾維構思的電動車Luce終於面世，是一輛法拉利。(路透)
蘋果傳奇設師艾維構思的電動車Luce終於面世，是一輛法拉利。(路透)

蘋果傳奇設師艾維構思的電動車終於面世，但它是一輛法拉利，而且看過的人幾乎都不喜歡它。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，義大利昂貴跑車製造商發布了旗下首款電動超跑，但遭到了「人工智慧技術」落後的廣泛嘲諷。許多人認為，這款難看的豪價車讓歷史上最成功的品牌遭到了災難級的重創。

蘋果公司曾想以重塑手機的方式重塑汽車。為了打造代號為「泰坦」（Titan）的年度10億美元項目，該公司從特斯拉、傳統汽車製造商、電池製造商和無人駕駛汽車新創公司挖走了數千名員工。但最終，在經歷了10年的努力之後，蘋果在2024年放棄了那個計畫。

兩年後，蘋果車似乎終於面世，這要歸功於公司最具傳奇色彩的設計師之一艾維（Jony Ive），他曾帶來了iPhone、MacBook、AirPods和Apple Watch。但他構思出的這輛法拉利電動車，幾乎所有人都討厭。

這款名為Luce的超跑日前發布，迅速成為網路嘲諷話題。法拉利車迷嘲笑這款藍色、酷似蘋果的「圓角方形」跑車，認為它一點也不像法拉利。電動車愛好者們對這款車的續航里程有限、價格高昂嗤之以鼻，說它相當於售價3.5萬美元的日產聆風（Nissan Leaf）的64萬美元版本。

真正的設計師稱它為「一輛重達5000磅、毫無靈魂的轎車，售價64萬美元。」法拉利前董事長迪蒙特澤莫羅（Luca di Montezemolo）說，他不想發表意見，以免對公司造成更大的傷害。「我只希望有人能把躍馬標誌從那輛車上去掉，」他說。「這絕對是一款中國人不會仿製的機器，他們根本不需要仿製。」

市場也對Luce冷眼相待。在Luce發布後的第二天早上，法拉利股票在米蘭一開盤就下跌7%。與艾維的合作，是透過他於2019年離開蘋果後創立的設計公司LoveFrom，這項專案旨在突破法拉利傳統的設計風格。法拉利董事長埃爾坎（John Elkann）表示，他之所以選擇艾維的設計公司，是因為他認為Apple Watch「可能是迄今為止最成功的類比產品數位化革新典範」。

在法拉利網站上展示的Luce電動超跑。(ferrari.com)
在法拉利網站上展示的Luce電動超跑。(ferrari.com)

電動車 義大利 特斯拉

上一則

灣區機器人走進家庭 高齡照護升級

下一則

羅偉公布170億預算案 裁550職位、削3億結構性赤字

延伸閱讀

法拉利首款純電超跑 起價64萬美元 押注新世代買家

法拉利首款純電超跑 起價64萬美元 押注新世代買家
法拉利首輛純電遭狂噓 藍寶堅尼：幸好早就取消相關計畫

法拉利首輛純電遭狂噓 藍寶堅尼：幸好早就取消相關計畫
市值2000萬傳奇跑車 華人收藏法拉利250 GTO首度公開

市值2000萬傳奇跑車 華人收藏法拉利250 GTO首度公開
福特將推出7種新車型 要在歐洲、中企搶市場

福特將推出7種新車型 要在歐洲、中企搶市場
北美需求失速…本田電動車轉型受挫 近70年首見虧損

北美需求失速…本田電動車轉型受挫 近70年首見虧損

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪