法拉利首款電動車 蘋果傳奇設計師構思 網路惡評不斷

蘋果傳奇設師艾維構思的電動車Luce終於面世，是一輛法拉利。(路透)

蘋果傳奇設師艾維構思的電動車 終於面世，但它是一輛法拉利，而且看過的人幾乎都不喜歡它。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，義大利 昂貴跑車製造商發布了旗下首款電動超跑，但遭到了「人工智慧技術」落後的廣泛嘲諷。許多人認為，這款難看的豪價車讓歷史上最成功的品牌遭到了災難級的重創。

蘋果公司曾想以重塑手機的方式重塑汽車。為了打造代號為「泰坦」（Titan）的年度10億美元項目，該公司從特斯拉 、傳統汽車製造商、電池製造商和無人駕駛汽車新創公司挖走了數千名員工。但最終，在經歷了10年的努力之後，蘋果在2024年放棄了那個計畫。

兩年後，蘋果車似乎終於面世，這要歸功於公司最具傳奇色彩的設計師之一艾維（Jony Ive），他曾帶來了iPhone、MacBook、AirPods和Apple Watch。但他構思出的這輛法拉利電動車，幾乎所有人都討厭。

這款名為Luce的超跑日前發布，迅速成為網路嘲諷話題。法拉利車迷嘲笑這款藍色、酷似蘋果的「圓角方形」跑車，認為它一點也不像法拉利。電動車愛好者們對這款車的續航里程有限、價格高昂嗤之以鼻，說它相當於售價3.5萬美元的日產聆風（Nissan Leaf）的64萬美元版本。

真正的設計師稱它為「一輛重達5000磅、毫無靈魂的轎車，售價64萬美元。」法拉利前董事長迪蒙特澤莫羅（Luca di Montezemolo）說，他不想發表意見，以免對公司造成更大的傷害。「我只希望有人能把躍馬標誌從那輛車上去掉，」他說。「這絕對是一款中國人不會仿製的機器，他們根本不需要仿製。」

市場也對Luce冷眼相待。在Luce發布後的第二天早上，法拉利股票在米蘭一開盤就下跌7%。與艾維的合作，是透過他於2019年離開蘋果後創立的設計公司LoveFrom，這項專案旨在突破法拉利傳統的設計風格。法拉利董事長埃爾坎（John Elkann）表示，他之所以選擇艾維的設計公司，是因為他認為Apple Watch「可能是迄今為止最成功的類比產品數位化革新典範」。