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經過4個周末鏖戰 華運會壘球賽閉幕

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第42屆金山灣區華人運動會成人壘球錦標賽5月2日開打，經過四個周末的塵戰，於5月...
第42屆金山灣區華人運動會成人壘球錦標賽5月2日開打，經過四個周末的塵戰，於5月31日閉幕。 (華運會提供)

2026年第42屆金山灣區華人運動會成人壘球錦標賽，5月2日開打，經過四個周末的塵戰，全部比賽於5月31日(星期日)下午於聖荷西市的SantanaPark閉幕。頒獎由主委陳立功、召集人陳勝銘及副召集人邱博文共同主持。

本屆比賽，總計單循環21場，決賽6場，共比賽27場。計有球人隊(Ballers)、台大校友隊(Taida)、神鷹隊(Falcons)、台客老虎隊(Tigers)、史丹福大學紅雀隊(Cardinals)、台客老虎隊流浪第一棒(DBA)、及三上三下(3U3D)等七隊。

最後成績揭曉，甲組：冠軍流浪第一棒聯隊(DBA)，亞軍球人隊（Ballers)，季軍神鷹隊(Falcons)，殿軍三上三下(3U3D)。

準甲組：冠軍台大校友隊，亞軍史丹福大學紅雀隊，季軍台客老虎隊（Tigers)。

主辦單位表示，由於參加球隊為多參加10年、20年以上的隊伍，球員個個經驗豐富，守備能力超強，不易失誤，打擊火力猛烈，除非落點絕佳，否則一般又高又遠的高飛球都被接殺。由於大家實力都在伯仲之間，稍有疏忽，就無法挽回。這種團隊比賽的刺激、興奮、及吼叫。球員得到充分精神放鬆，但又消耗體力的的雙重效果。就是吸引大家愛好壘球比賽的主因。

華運會壘球比賽，於1997年第13屆華運開始，由前主委陳勝銘加入，並成為華運主力比賽項目之一。當時有4組23隊參加，球人隊就是當年第一次組隊參加，從不缺席，全隊終於走到第30年，且屢獲冠軍，誠屬不易，獲得特別表揚。

灣區 史丹福大學 華人

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