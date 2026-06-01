反對興建吉爾洛拘留中心 百名抗議者示威

川普政府正在各地興建ICE拘留中心。圖為芝加哥一處ICE拘留中心。(路透)

隨著聯邦政府的移民 打擊行動逼近灣區 ，約100人於5月30日(周六)下午聚集在東聖荷西的墨西哥文化廣場，抗議吉爾洛興建移民和海關執法局(ICE )拘留中心的計畫。

聖荷西信使報報導，今年5月，有報告揭露了在聖克拉拉縣南部一塊非建制區區的土地上興建ICE設施的計畫。當地領導人誓言要阻止該設施的建設，聲稱其違反了聖縣分區法，該法禁止在該地塊上建造此類設施。

當天下午3時左右，示威者們聚集在廣場上，舉著寫有「讓ICE消失」、「移民讓美國更偉大」和「408憎恨ICE，遠離我們的社區」等標語的牌子。過往的司機鳴笛聲援抗議活動。

他們對這座設施所傳遞的訊息表示擔憂，尤其對灣區龐大的移民群體而言。儘管該地區也發生過一些與移民相關的逮捕事件，但迄今為止，它尚未像明尼阿波利斯和洛杉磯等其他主要大都市區那樣，遭遇大規模的聯邦移民突襲。

就在幾天前，吉爾洛居民與當地領導人會面，表達了對擬建移民拘留中心的擔憂。

在那次會議上，許多人提到了有關暴力逮捕和殺害移民的報道，擔心類似的情況會在這裡上演。儘管當地領導人承認他們對抗聯邦政府計畫的能力有限，但他們承諾會奮起反抗，並支持當地的移民群體。

上周六的抗議活動由聖荷西反戰組織、美國民主社會主義者協會、聖荷西社區服務組織以及社區資源、倡議和服務機構等團體組織。

24歲的吉爾洛教育工作者巴拉達斯(Rosa Barradas)在遊行開始前接受了信使報的採訪。她說，作為一名為有色人種學生（其中許多是拉丁裔）授課的教師，加上她自己作為第一代大學生的經歷，促使她感到有責任抗議政府針對移民的行動。

「如果我們不發聲，就等於是在為體制效力，」巴拉達斯說，「移民不是罪犯。」

她說，當她聽到要在吉爾洛建造一個移民和海關執法局拘留中心時，她感到非常痛心，她的學生們也擔心這會對他們自己和他們的家人造成什麼影響。

「我們來到這裡是因為我們想要更好的生活，」巴拉達斯說。

45歲的聖荷西居民戈因斯(Raymond Goins)說，他參加抗議活動是為了反對聯邦執法部門在灣區的擴張。

戈因斯表示，上周六的集會體現了團結精神，他希望這次抗議活動能為改變鋪平道路，尤其能增強有色人種社區的力量。