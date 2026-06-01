Recology拍攝住宅垃圾桶 違規者受罰

灣區用戶或將因垃圾公司的新監視系統面臨警告及罰款。（本報檔案照片）

舊金山 紀事報 （San Francisco Chronicle）報導，灣區 最大的垃圾處理公司最近推出了一項新技術，令部分客戶猝不及防。

Recology向SFGATE證實，該公司目前已在聖馬刁縣所服務的11個城市中，為大部分住宅垃圾車安裝了攝影機。這項新的監視措施於4月正式生效。攝影機會自動拍攝居民垃圾桶的照片；照片隨後會被發送至Recology，由員工進行審查以識別裝滿的垃圾桶。

一旦確定垃圾桶裝得過滿，無論是桶蓋敞開還是桶外堆放了額外的垃圾袋，客戶都會收到電子郵件、信函或電話警告。警告通知中將附有垃圾桶裝滿的照片。若收到兩次警告，客戶將被收取額外費用，每次違規的費用在7至15美元之間。

Recology發言人里德（Robert Reed）表示，過去兩年間，該監視系統已在上述許多地區的商業客戶中實施。「為防止垃圾溢出至人行道和街道，所有物業必須選擇真正所需的服務容量，並確保垃圾桶蓋緊閉」。

里德稱，監視攝影機也在灣區以外的地區逐步推廣。在蘇諾瑪縣、馬連縣及奧本市等11個由該公司提供服務的城市，攝影機可能安裝在垃圾清運卡車上。大多數攝影機僅監視普通垃圾桶，不監視回收或堆肥桶。

聖馬刁縣的客戶注意到，關於垃圾桶裝滿的電話通知有所增加，NextDoor上的一條熱門帖子甚至質疑這項新技術是否採用了人工智慧（AI）。里德向SFGATE澄清，這些攝影機並未集成人工智慧技術，且利用攝影機監視垃圾箱在垃圾管理行業已十分普遍。