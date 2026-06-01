灰鯨向北遷徙 灣區賞鯨景點出列

蘭茲角觀景區（Lands End Lookout）位於舊金山西北角，可同時欣賞馬連海岬與金門大橋景色。（記者王子涵╱攝影）

春季灰鯨（Grey Whale）北返季節到來，成群灰鯨正沿加州 海岸線向北遷徙，帶著剛出生不久、體重可達1000磅的幼鯨，從墨西哥 下加州淺水潟湖返回阿拉斯加海域。由於北返路線通常比南下時更靠近海岸，灣區 居民即使不搭船，也有機會在岸邊看見灰鯨身影。

舊金山紀事報報導，賞鯨最好選在上午，當陽光角度避開海面反光時，更容易辨認鯨魚噴氣形成的白色水霧。若在金門海峽或灣內觀察，漲潮時較有機會看到灰鯨靠近。出發前也應查詢海浪預報與海岸警示，並攜帶望遠鏡。

波德加灣岬角（Bodega Head）是灰鯨遷徙途中重要的地標之一，每年有數千頭灰鯨經過。當地常有海洋哺乳動物愛好者長時間記錄鯨魚數量，單日目擊數有時可超過100頭。

雷斯岬燈塔（Point Reyes Lighthouse）位於雷斯岬國家海岸最西端，被許多賞鯨者視為灣區最佳觀察點。燈塔階梯在強風時可能關閉，週末人潮多時也會限制觀景平台人數，但排隊區本身仍有開闊海景。

繆爾海灘觀景台（Muir Beach Overlook）位於馬連海岬（Marin Headlands）一帶，可遠眺太平洋與北方雷斯岬半島。不想走臨崖步道的民眾，也可從繆爾海灘上方的無障礙鋪面步道觀察海面。

博尼塔岬（Point Bonita）是金門國家休閒區內熱門賞鯨地點，不只可看見外海，也可能看到進入金門海峽口附近的灰鯨。博尼塔岬燈塔開放時間有限，但民眾可從鳥島觀景台（Bird Island Overlook）遠眺。

芬斯頓堡（Fort Funston）位於舊金山市內，海邊高崖視野開闊，是市區賞鯨的便利地點。步道多為鋪面，但通往沙丘與海灘的路段較陡。此處也允許狗隻不牽繩活動，是許多飼主常去的海岸公園。

堡壘角（Fort Point）位於金門大橋南端下方，是今年觀察灰鯨進入灣內的重點地點之一。海洋哺乳動物中心指出，近年有越來越多灰鯨游入灣內，堡壘角因此成為不必出海即可賞鯨的好選擇。

蘭茲角觀景區（Lands End Lookout）位於舊金山西北角，可同時欣賞馬連海岬與金門大橋景色。由於真正進入灣內的灰鯨仍屬少數，建議攜帶望遠鏡沿步道尋找鯨魚噴氣。

魔鬼滑道步道（Devil’s Slide Trail）則是半島海岸賞鯨的無障礙選項之一。這條鋪面步道適合行人、自行車與電動代步工具使用，兩端停車場也相對方便。這段昔日容易落石的1號公路，如今已成為加州海岸步道的一部分。