灣區Goodwill小店將逐步消失 新執行長押注二手「超級店」

新任行政總裁奧尼爾說，Goodwill原本可能永遠從灣區消失。(取自Goodwill官網）

二手商品連鎖商店Goodwill將迎來重大改變。根據SFGATE報導，在新任行政總裁奧尼爾（Tim O'Neal）帶領下，Goodwill計畫逐步關閉灣區 現有零售門市，改由規模更大的「超級店」（Superstore）取代。

這項轉型的第一步已在費爾菲德（Fairfield）實現。今年4月，數百名顧客在一處前Big Lots賣場外排隊，場面被形容為近似黑色星期五 的搶購。顧客形容這間約27000平方呎的新店為「Super Goodwill」。奧尼爾表示，開幕時店內約有10萬件商品，整個周末期間持續補貨。

SFGATE報導指出，這家大型門市是Goodwill在灣區復興的第一步。奧尼爾希望透過新模式，幫助Goodwill重新回到盈利。此前，Goodwill因本地捐贈衣物過多，曾每周把一車車灣區捐贈物運往外州。

SFGATE先前的一項調查，曾追蹤一條捐到舊金山 Haight街Goodwill的全新牛仔褲。該牛仔褲被放入蘋果追蹤設備後，軌跡顯示其先被送到Goodwill南舊金山處理中心，之後沿5號州際公路南下，最終抵達亞歷桑那州鳳凰城一處倉庫，並在亞歷桑那州Lake Havasu City一家門市出售。

報道指出，許多長期逛二手店的顧客可能會以為，Goodwill把部分較好的庫存送往外州，所以經常驅車前往外地淘寶。

但疫情後，Goodwill的灣區門市出現明顯變革。舊金山Clement街門市關閉後未再開放；田德隆一間曾被視為淘寶地點的門市，後來被較精品化的新店取代，但也沒有維持太久。部分仍營運的門市取消試衣間，而海特和Fillmore等地門市則被指價格提高，復古服飾區、皮衣等商品標價可達50元以上。

2024年，Goodwill亞利桑那分會吸收多數灣區門市，合併後形成全球最大Goodwill組織。新任行政總裁奧尼爾曾表示，接手後看到的是嚴峻財務狀況、堆滿的倉庫，以及表現不佳的門市。

奧尼爾表示，真正的問題來自許多物業過於老舊，因為資金緊張，多年來沒有翻新或搬遷。近年Goodwill陸續關閉委利賀、班尼西亞、海沃、瓦卡維爾等門市，也關閉紅木城、莫拉卡、核桃溪、密爾谷、Westborough和舊金山瑪連納區等捐贈中心。

今年4月，Goodwill也關閉舊金山總部及屋崙按磅計價門市，並裁撤數十名員工，其中包括協助退伍軍人與無家者重返職場的人員。

奧尼爾表示，在當前環境下，非營利機構比以往更需要找到自我支撐的方式。他說，若不是亞利桑那團隊介入合併，灣區的Goodwill原本可能已經關門，「Goodwill原本可能永遠從灣區消失」。