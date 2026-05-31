華生社區服務社攜手屋崙消防局 6/6導覽華埠百年消防史

圖為位於屋崙華埠的12號消防站。(Google Maps)

為了讓社區居民深入了解消防員工作日常，並認識屋崙華埠 與消防局超過百年的歷史淵源，華生社區服務社（Wa Sung Community Service Club）將於6月6日上午10時至中午12時，與屋崙消防局（Oakland Fire Department, OFD）合作舉辦消防站導覽活動，帶領民眾走訪位於華埠的11號與12號消防站，透過歷史導覽、設備展示及互動體驗，認識消防員守護社區的使命與責任。

華生社區服務社活動主席陳巧倫表示，華生長期與華埠各組織保持密切合作關係，而消防局雖長年服務社區，卻鮮少有機會讓民眾深入了解其運作模式，因此特別促成這次合作。這是近年來華生首次組織參觀華埠消防局，也是少數消防局對外開放的導覽活動之一，她希望透過參訪讓居民認識消防局設施與消防員工作內容，建立與社區之間更直接的交流與互動。

屋崙消防局發言人亨特(Michael Hunt)受訪時分享，屋崙消防局已有157年歷史，甚至早於華埠形成，多年來見證華埠社區的成長與變遷，與當地居民維持深厚連結。其中位於華埠附近的11號消防站在消防局歷史上具有特殊地位，是屋崙最早解除種族隔離的消防站之一，從早期僅由白人消防員組成，到後來成為首批配置全非裔消防員團隊的分隊之一，在屋崙消防發展史上占有重要位置。

建於1909年的Alice Street Firehouse歷史照片。這棟位於817 Alice Street的消防站，是本次導覽活動介紹的重要歷史建築之一。（取自LocalWiki／Our Oakland）

亨特說，活動當天將介紹11號消防站的歷史背景，並帶領民眾走進近期完成翻修的12號消防站。由於12號消防站目前仍實際運作，參與者除可近距離觀察消防車與各項設備外，也有機會參觀消防員平日使用的廚房、休息區等生活空間。

Alice Street Firehouse 現況。導覽活動將從這棟百年歷史消防站出發，再步行前往街對面的12號消防站參觀。（取自LocalWiki／Our Oakland）

華生社區服務社將於6月6日上午10時至中午12時，與屋崙消防局（OFD）合作舉辦消防站導覽活動。（主辦單位提供）

他指出，許多人只在火災或緊急事故發生時看見消防員，卻不了解消防員在站內的生活與工作模式。消防員採長時間輪班制度，在值勤期間直接住在消防站內，一次可能連續駐守2天、最長達13天；吃住與執勤都在站內完成，隨時準備因應各類緊急事件。希望透過這次導覽，讓民眾看見消防員工作背後較少被看見的一面，了解這份職業所承擔的責任與付出。

除了歷史導覽外，活動也將安排消防車及消防設備展示，民眾可透過與消防員交流，學習防災與緊急應變知識；孩子們則有機會登上消防車參觀，近距離認識消防員的工作環境。

目前活動報名人數持續增加，陳巧倫希望參與者除了了解消防員工作的辛勞，也能學習如何預防災害、為自己與家人做好準備，共同維護社區安全。