我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

華生社區服務社攜手屋崙消防局 6/6導覽華埠百年消防史

記者王湘涵／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為位於屋崙華埠的12號消防站。(Google Maps)
圖為位於屋崙華埠的12號消防站。(Google Maps)

為了讓社區居民深入了解消防員工作日常，並認識屋崙華埠與消防局超過百年的歷史淵源，華生社區服務社（Wa Sung Community Service Club）將於6月6日上午10時至中午12時，與屋崙消防局（Oakland Fire Department, OFD）合作舉辦消防站導覽活動，帶領民眾走訪位於華埠的11號與12號消防站，透過歷史導覽、設備展示及互動體驗，認識消防員守護社區的使命與責任。

華生社區服務社活動主席陳巧倫表示，華生長期與華埠各組織保持密切合作關係，而消防局雖長年服務社區，卻鮮少有機會讓民眾深入了解其運作模式，因此特別促成這次合作。這是近年來華生首次組織參觀華埠消防局，也是少數消防局對外開放的導覽活動之一，她希望透過參訪讓居民認識消防局設施與消防員工作內容，建立與社區之間更直接的交流與互動。

屋崙消防局發言人亨特(Michael Hunt)受訪時分享，屋崙消防局已有157年歷史，甚至早於華埠形成，多年來見證華埠社區的成長與變遷，與當地居民維持深厚連結。其中位於華埠附近的11號消防站在消防局歷史上具有特殊地位，是屋崙最早解除種族隔離的消防站之一，從早期僅由白人消防員組成，到後來成為首批配置全非裔消防員團隊的分隊之一，在屋崙消防發展史上占有重要位置。

建於1909年的Alice Street Firehouse歷史照片。這棟位於8...
建於1909年的Alice Street Firehouse歷史照片。這棟位於817 Alice Street的消防站，是本次導覽活動介紹的重要歷史建築之一。（取自LocalWiki／Our Oakland）

亨特說，活動當天將介紹11號消防站的歷史背景，並帶領民眾走進近期完成翻修的12號消防站。由於12號消防站目前仍實際運作，參與者除可近距離觀察消防車與各項設備外，也有機會參觀消防員平日使用的廚房、休息區等生活空間。

Alice Street Firehouse 現況。導覽活動將從這棟百年歷史消防...
Alice Street Firehouse 現況。導覽活動將從這棟百年歷史消防站出發，再步行前往街對面的12號消防站參觀。（取自LocalWiki／Our Oakland）

華生社區服務社將於6月6日上午10時至中午12時，與屋崙消防局（OFD）合作舉辦...
華生社區服務社將於6月6日上午10時至中午12時，與屋崙消防局（OFD）合作舉辦消防站導覽活動。（主辦單位提供）

他指出，許多人只在火災或緊急事故發生時看見消防員，卻不了解消防員在站內的生活與工作模式。消防員採長時間輪班制度，在值勤期間直接住在消防站內，一次可能連續駐守2天、最長達13天；吃住與執勤都在站內完成，隨時準備因應各類緊急事件。希望透過這次導覽，讓民眾看見消防員工作背後較少被看見的一面，了解這份職業所承擔的責任與付出。

除了歷史導覽外，活動也將安排消防車及消防設備展示，民眾可透過與消防員交流，學習防災與緊急應變知識；孩子們則有機會登上消防車參觀，近距離認識消防員的工作環境。

目前活動報名人數持續增加，陳巧倫希望參與者除了了解消防員工作的辛勞，也能學習如何預防災害、為自己與家人做好準備，共同維護社區安全。

屋崙 華埠

上一則

北加州中文學校聯合會教 師研習營6月登場

下一則

「一店一主題」打造台灣味 iTaiwan Foods庫市新門市開幕

延伸閱讀

消防英雄進校園 三好善童學防災

消防英雄進校園 三好善童學防災
法拉盛華人高層住宅二樓起火 多名消防員及住戶受傷送醫

法拉盛華人高層住宅二樓起火 多名消防員及住戶受傷送醫
第五屆AAPI亞裔多族裔文化節 庫比蒂諾熱鬧登場五百多位民眾共襄盛舉 展現多元文化融合精神

第五屆AAPI亞裔多族裔文化節 庫比蒂諾熱鬧登場五百多位民眾共襄盛舉 展現多元文化融合精神
第四屆「身心康泰同樂日」關注身心健康 攜手打造關愛共融社區

第四屆「身心康泰同樂日」關注身心健康 攜手打造關愛共融社區
史島造船廠爆炸案初步調查出爐：油漆揮發蒸汽引燃釀禍

史島造船廠爆炸案初步調查出爐：油漆揮發蒸汽引燃釀禍

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示