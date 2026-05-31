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北加州中文學校聯合會教 師研習營6月登場

記者王湘涵╱密爾比達報導
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北加州中文學校聯合會期盼凝聚各校校長、教師及會員力量，共同為海外中文教育開創新局...
北加州中文學校聯合會期盼凝聚各校校長、教師及會員力量，共同為海外中文教育開創新局。（記者王湘涵╱攝影）

北加州中文學校聯合會將於6月19日至20日舉辦2026年暑期教師研習營及第48屆年會，透過線上與實體課程結合的方式，邀請來自台灣、南加州及灣區的資深教育工作者分享教學經驗，內容涵蓋語言教學、班級經營、文化課程設計及AI時代的教育挑戰；年會則將舉行新舊任會長交接典禮，以「薪火相傳，築夢未來」為主題，展現海外中文教育的傳承精神。

暑期教師營「教學力再進化！」（記者王湘涵翻攝）
暑期教師營「教學力再進化！」（記者王湘涵翻攝）

今年教師研習營以「教學力再進化」為主軸，強調深化語言教學、文化實踐與課堂經營，打造「教得更好、學得更深、用得出來」的高效課堂。6月19日將舉行線上課程，邀請現任清華大學及國立空中大學講師、資深僑委會講師歐喜強分享「詞彙及語法教學『練用』實務」及「『寓教於樂』的多元評量與活動設計」；南加州大學中文講師郭育綺則主講「從閱讀到寫作的教學技巧」及「班級經營與差異化教學」，協助教師建立更扎實的教學理論與實務能力。

第48屆會長傅其俊鼓勵大家踴躍參與課程。（記者王湘涵╱攝影）
第48屆會長傅其俊鼓勵大家踴躍參與課程。（記者王湘涵╱攝影）

6月20日的實體課程將於金山灣區僑教中心舉行，由多位灣區資深教師接力授課。陳麗玲將分享如何透過故事與體驗式活動打造有溫度、有畫面的語言學習環境；許珮荏則聚焦教案設計與真實世界連結，建構走入生活的學習體驗；王智玫則以「AI衝擊下的教師角色重塑」為題，探討人工智慧對學生學習態度與思考模式的影響，以及教師關懷與陪伴等無可取代的教育價值。

北加州中文學校聯合會舉行暑期教師研習營暨第48屆年會記者會。（記者王湘涵╱攝影）
北加州中文學校聯合會舉行暑期教師研習營暨第48屆年會記者會。（記者王湘涵╱攝影）

除了專業研習課程外，第48屆年會也將於6月20日晚間在密爾比達的Sonesta Hotel舉行，活動內容包括年度精彩回顧、會長交接典禮、獎學金頒獎及抽獎活動等，並邀請灣區知名國樂演奏家李浩勤中樂團帶來演出，透過琵琶、古箏等傳統樂器演奏，為年會增添濃厚的文化氣息。

北加州中文學校聯合會第48屆年會「薪火相傳，築夢未來。」（記者王湘涵翻攝）
北加州中文學校聯合會第48屆年會「薪火相傳，築夢未來。」（記者王湘涵翻攝）

北加州中文學校聯合會表示，教師是海外中文教育最重要的推手，希望透過持續性的專業培訓與交流，協助教師面對新時代的教學挑戰。年會則象徵責任與使命的傳承，期盼凝聚各校校長、教師及會員力量，共同為海外中文教育開創新局。

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