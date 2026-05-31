赴舊金山演出途中 日本龐克樂團遇嚴重車禍

從募款頁面公開的事故照片可見，巡演廂型車後半部嚴重變形，幾乎完全遭撞毀。（取自GoFundMe頁面）

日本 龐克樂團Peelander-Z日前在前往舊金山 演出途中遭遇嚴重車禍，團員身受重傷。根據GoFundMe募款網站資訊，樂團巡演車輛在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）遭一輛半掛卡車從後方追尾，造成車體幾乎全毀，三名團員送醫治療。

成員傷勢包括骨折、脊椎骨裂、肋骨斷裂及其他嚴重外傷。（取自GoFundMe頁面）

Peelander-Z原定赴舊金山知名現場音樂場地Bottom of the Hill演出。這支以高能量舞台表演與鮮豔角色形象聞名的日裔 龐克樂團，目前定居於奧斯丁，團員分別使用「Peelander Yellow」、「Peelander Pink」與「Peelander Tiger」作為藝名。

募款頁面指出，三名團員均因「創傷性傷害（Traumatic Injuries）」住院，部分人目前仍在加護病房接受治療。根據Billboard報導，傷勢包括骨折、脊椎骨裂、肋骨斷裂及其他嚴重外傷。

成員傷勢包括骨折、脊椎骨裂、肋骨斷裂及其他嚴重外傷。（取自GoFundMe頁面）

募款頁面寫道：「康復之路將會漫長且充滿挑戰，但如果有人能挺過去，那一定是Peelander Z！」

成員傷勢包括骨折、脊椎骨裂、肋骨斷裂及其他嚴重外傷。（取自GoFundMe頁面）

從募款頁面公開的事故照片可見，巡演廂型車後半部嚴重變形，幾乎完全遭撞毀。另一組照片則顯示團員躺在病床上接受治療。

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消息曝光後，大批樂迷與音樂圈人士湧入募款頁面留言打氣。截至26日中午，募款金額已超過16.3萬美元，接近17萬美元目標。發起人表示，善款將用於支付醫療費用、復健開支，以及取消巡演後的收入損失。

Peelander-Z自1998年成立以來，以結合克搖滾、日本流行文化與互動式演出的風格，在美國地下音樂圈累積大批支持者。樂團演出常融合搞笑橋段、觀眾互動與角色扮演，被不少樂迷視為美國獨立音樂節常客。

不少支持者在社群媒體表示，樂團多年來以熱情與歡樂感染觀眾，希望他們能平安康復、早日重返舞台。有歌迷留言說：「他們帶給大家無數笑容，現在輪到我們幫助他們。」