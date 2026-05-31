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亞馬遜華裔總監 轉化焦慮症成職場競爭力

洛杉磯訊
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一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職...
一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職場競爭力的關鍵優勢。（截圖自Wainwright Yu個人官網）

重度焦慮與注意力缺陷多動障礙（ADHD），看似是性格缺陷，但卻能助力職場發展？在矽谷競爭激烈的科技產業，一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職場競爭力的關鍵優勢。

根據Business Insider報導，余偉恩（音譯，Wainwright Yu）現任亞馬遜總監兼總經理，已在公司任職14年。他擁有亮眼學歷背景，包括獲全額獎學金完成大學學業，並取得史丹福大學（Stanford University）的MBA學位。在外界眼中，他幾乎是典型「人生贏家」，但他同時也是重度焦慮症患者，並被診斷患ADHD。

根據余偉恩的個人官網，他除科技公司高管身分外，也是正念導師與領導力教練，長期協助神經多樣性族群發掘自身優勢。他的教練生涯始於2011年，在史丹佛商學院接受訓練並為同儕提供領導力輔導。

報導指出，余偉恩將「焦慮」視為一套「生物監控系統」。在一次與公司高層進行年度戰略審查前，他因焦慮幾乎整夜未眠，不斷在腦中推演各種可能情境與問題。最終在會議中，他不僅提前預判管理層提問，還主動指出潛在風險，使討論更加順利。

一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職...
一名在亞馬遜工作的華裔高管，將原本被視為心理負擔的焦慮與注意力缺陷，轉化為提升職場競爭力的關鍵優勢。（美聯社）

他也發展出一套應對方式，包括將所有風險條列、按嚴重性排序，並透過正念冥想，在衝動與行動之間建立緩衝，避免被焦慮牽動決策。

對ADHD帶來的分心問題，余偉恩則採取不同角度解讀。報導指出，在閱讀團隊提案時，他不拘泥於細節，而是從更宏觀的角度思考市場、客戶與競爭環境。有一次，他以好市多（Costco）的低價烤雞策略為例，提出將某產品作為「引流爆款」的概念，最終影響團隊整體策略方向。

同時，他也利用ADHD常見的「過度專注」特性，在感興趣的問題上投入大量精力，並透過建立檢查清單與明確目標，彌補細節上的不足。

報導認為，在高壓與高競爭的科技產業中，余偉恩的經歷顯示，透過調整認知與建立策略，原本被視為「弱點」的心理特質，也可能轉化為推動創新與決策能力的關鍵。

亞馬遜 華裔 史丹福大學

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