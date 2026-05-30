北加州中文學校聯合會 廖琇菁盼AI活化教育平台

現任會長傅其偕同選舉委員會說明選舉程序。（記者王湘涵╱攝影）

北加 州中文學校聯合會29日舉行第49屆正、副會長選舉記者會，介紹會長候選人廖琇菁及副會長候選人吳美珠，並由選舉委員會說明選舉程序，第49屆正副會長選舉將於6月7日理事會中進行投票，新任團隊將接棒推動北加州 華語教育發展。

即將卸任的會長傅其俊表示，聯合會長期致力推廣海外華語文教育與中華文化，目前擁有約80所會員學校，透過教師研習、學生競賽及文化活動等方式，為海外華裔 子弟打造學習中文與認識中華文化的平台。

現任副會長廖琇菁擁有24年教育經驗，她在致詞時感謝傅其俊以及歷任會長多年來的提攜與指導，在前輩們身上學習良多，也深刻感受到聯合會服務僑教與推廣華語教育的使命。談及一路走來受到的支持與鼓勵時，她一度感動哽咽，向所有曾經幫助過她的會長與團隊成員表達謝意。

廖琇菁也介紹搭檔吳美珠，形容對方是自己的「神隊友」，兩人在台上互動自然、默契十足，也展現攜手服務僑教的熱忱。

吳美珠現任思源中文學校校長，長期投入華語教育工作，從中文學校義工做起，歷任行政、副校長及校長職務，並曾參與校園資訊教育推廣。她表示，自己原本享受退休生活，但深受聯合會「紅螞蟻」義工團隊無私奉獻精神感動，因此決定接受邀請參選副會長，希望與廖琇菁攜手為北加州華語教育持續努力。

廖琇菁以「實力承擔、創意精彩」作為競選理念，並提出「琇」出創意、「菁」彩僑教的口號，希望結合創新思維與教育熱忱，打造一個讓學校、教師與學生都能受益的「最有感」教育平台。

她表示，未來將從學校、教師與學生三個面向推動會務發展：首先在學校方面，聯合會將扮演資源整合平台角色，促進會員學校交流合作，共同面對招生與經營挑戰。聯合會也將主動整合資源，協助會員學校增加曝光與合作機會，攜手面對華語教育環境的變化。

在教師支持方面，廖琇菁提出「AI賦能」概念，認為人工智慧不應成為教育工作者的壓力來源，而應成為提升效率的工具。未來將透過研習與培訓，協助教師運用AI處理文書、行政及教材準備工作，減輕負擔，讓老師把更多時間留給學生互動與課堂經營，找回教學的快樂與溫度。

針對學生學習，她則提出「玩中學」理念，未來將規畫創意文創T-shirt設計大賽、秋季文化創意市集、成語漫畫四格創作及TikTok短影音競賽等活動，希望透過更貼近年輕世代的方式，提升學生學習中文與認識中華文化的興趣。

廖琇菁並選擇大波斯菊作為未來任期的教育象徵，大波斯菊看似纖細卻堅韌，象徵溫柔、堅定與多樣性，希望每個孩子都能在屬於自己的季節裡自在綻放，也期許聯合會成為支持學校、教師與學生共同成長的重要平台。

廖琇菁（右）與吳美珠（左）默契十足，展現攜手服務僑教的熱忱。（記者王湘涵攝影）

提出「琇」出創意、「菁」彩僑教的口號，希望用活力打造一個「最有感」的教育平台。（記者王湘涵╱攝影）

北加州中文學校聯合會會長候選人廖琇菁（中）及副會長候選人吳美珠（左），與現任會長傅其俊。（記者王湘涵╱攝影）

北加中文學校聯合會49屆正副會長候選人亮相，盼打造「最有感」教育平台。（記者王湘涵╱攝影）