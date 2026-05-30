北加中文學校聯合會 夏令營招生倒數小學員或成廣播節目班底

北加州中文學校聯合會現任會長傅其俊（中）、副會長廖琇菁（左）與活動聯絡人李娜亞（右），呼籲有興趣的家庭儘速報名。（記者王湘涵╱攝影）

為了讓海外成長的孩子在暑假期間深入認識中華文化，同時培養表達能力與自信心，北加州 中文學校聯合會將於6月22日至27日舉辦為期六天的「中華文化＋小主持人夏令營」，招收一年級至八年級學生參加。目前已有超過60名學員報名，招生進入最後階段，主辦單位盼透過文化體驗與主持訓練，陪伴孩子度過充實且有意義的暑假。

北加 州中文學校聯合會表示，今年夏令營最大亮點之一是課程與灣區 電台合作，透過口條表達、主持技巧與台風訓練，幫助孩子建立自信與溝通能力。參與課程的學員除了將在營隊成果發表中擔任小主持人外，未來更有機會在廣播節目中擔任小主播、參與節目錄製、甚至成為節目班底，透過實際媒體平台累積經驗與表達能力。

除了小主持人課程外，營隊也安排舞龍舞獅、三太子舞蹈、台灣車鼓陣、中華民俗舞蹈、傳統遊戲、文化手作、藝術創作及團康活動等多元內容，無關宗教而是從文化的角度，讓孩子透過動手實作與團隊參與，接觸中華文化與台灣民俗藝術，從中學習並感受。

活動聯絡人李娜亞指出，營隊採沉浸式學習，希望孩子在自然互動中接觸中文與中華文化。今年特別安排26位助教投入服務，以目前報名人數計算，平均約每兩至三名學生即有一位助教協助，不僅能提供即時雙語翻譯與課堂支援，也兼顧生活照顧與安全需求，讓不同中文程度的孩子都能安心參與。

在生活照顧方面，營隊期間提供午餐與點心，餐食也融入台灣特色元素，包括滷肉飯、炒麵、及鹽酥雞等經典台式料理，讓孩子在學習文化課程之餘，也能透過飲食體驗熟悉的家鄉味，從味蕾感受中華文化與台灣特色。

課程最後一天將安排成果發表，學員除展示營隊期間所學文化課程外，也將親自登台主持，向家長與來賓分享學習成果，展現六天來的成長與自信。北加州中文學校聯合會希望透過文化體驗、團隊合作與舞台表現機會，讓孩子在歡樂學習中建立文化認同與中文表達能力，從害羞走向自信，並在暑假留下難忘回憶。

北加州中文學校聯合會團隊於29日舉行「中華文化＋小主持人夏令營」記者會。（記者王湘涵╱攝影）

李娜亞指出營隊採沉浸式學習，今年跟電台合作，小學員有機會成廣播節目班底。（記者王湘涵攝影）