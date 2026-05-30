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臉書母公司Meta 灣區再裁逾2000人

編譯組／綜合報導
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Facebook 應用程式母公司Meta將進一步裁減灣區數千個工作。(Meta官...
Facebook 應用程式母公司Meta將進一步裁減灣區數千個工作。(Meta官網)

Meta Platforms 宣布，決定將在灣區進一步裁減數千個工作崗位，主要集中在公司南灣辦公室。媒體依據最新一批提交給加州勞工部門的官方文件內容，透露此一消息。

聖荷西信使報報導，根據Meta提交給加州就業發展廳(EDD) 的文件，將在蒙洛公園辦公園區裁減2212個工作崗位、桑尼維爾裁減313個工作崗位。

依據Meta提供給EDD 「員工調整與再培訓通知法案」(WARN) 通知顯示，裁員計畫於7月22日生效，且為永久裁員。員工無權取代其他員工，即使他們資歷深厚。

然而，Meta才在數天前、剛剛宣布在灣區裁減671個工作崗位，受到影響員工的辦公室包括在佛利蒙、柏林甘及舊金山。

WARN 通知顯示，2026年截至目前，Meta Platforms已向EDD通報，在灣區裁減3715個工作崗位。

今年初，該公司宣布計畫裁減灣區519個工作崗位，裁員已經生效。

Meta Platforms 表示，在特定情況下，部分員工或許可以繼續留在公司工作。Meta 公司人資長蓋爾(Janelle Gale)在提交給加州政府的員工調整與再培訓通知法案通知內容寫道：「受影響員工若能在預期離職日期之前、獲得並接受公司所提供的另一份工作職務，則不會因這次裁員行動而被解僱。」

加州 灣區 Meta

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