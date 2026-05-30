美國夢碎 矽谷印度僑民掀返鄉潮

在數十年的輝煌之後，矽谷的印度僑民擔心其黃金時代已經結束。圖為輝達公司在矽谷的園區。（美聯社）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，印度 裔從只是一小群持學生簽證和工作許可抵達的工程師，如今已在灣區初創生態系統中占據關鍵職位，從創始人到投資人，他們已成為科技行業中最引人注目且最具影響力的群體之一，並在谷歌 （Google）、微軟（Microsoft）、IBM和Adobe等公司晉升至最高管理層。

然而，在數十年的輝煌之後，矽谷 的印度僑民擔心其黃金時代已經結束。川普總統對海外申請者的H1-B簽證增加了10萬美元的費用。上周他的政府還宣布綠卡申請者必須出國申請，這一政策在移民社區中引起了軒然大波，讓許多人對美國感到恐懼和幻滅，也迫使一些持有簽證的科技工作者前往加拿大或其他地方。

隨著印度國內科技實力的崛起，該國正逐漸成為矽谷的替代選擇，OpenAI和輝達（Nvidia）等公司已在印度投入數十億美元。已有初步跡象表明，川普的政策和不斷變化的經濟格局正促使印度人重返祖國。職業社交網站領英（LinkedIn）指出，2025年第三季度將工作地點遷回印度的科技專業人士增加了40%。

矽谷對高技能印度移民的依賴，往往被追溯到印度首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru，1947年執政）提出的一個願景：印度的國際地位將建立在科學基礎上。當時適逢美國通過1965年「移民法」（Immigration Act），取消了基於國籍的配額限制，並優先接納通曉英語的技術工人。

更重要的是1990年推出的H-1B簽證計畫，該計畫僅要求申請者從事「專業性職業」，使背景更加多元的印度工人得以到來；千禧蟲（Y2K）危機的恐慌也起到了推波助瀾的作用。這種擔憂如此強烈，以至於國會暫時將H-1B簽證配額提高到11萬個，為更多印度人進入美國修補老舊系統打開了大門。

由此，灣區印度人口從1990年的4萬9千人激增至2000年的14萬4000人，幾乎增長了兩倍，到2010年進一步攀升至22萬2千。如今，所有在職印度人中有四分之一是軟體開發人員，而所有軟體開發人員中有31%具有印度血統。

但這場已持續數十年的旅程正面臨風險。美國本土主義運動的興起，已導致人們甘願犧牲未來的美國繁榮。這種針對移民的抵制，使得新近抵達的移民不願留下來，也讓潛在的印度移民對移居美國望而卻步。

一項對1000名印度裔美國人進行的調查顯示，40%的受訪者表示經常或偶爾考慮離開美國，理由包括對美國政策的失望，以及對生活成本和人身安全的擔憂。另有四分之一的受訪者表示，其他國家提供了更好的職業機會。