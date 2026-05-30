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舊金山報警回應時間 各區大不同 田德隆區等待時間多2倍

編譯林思牧／綜合報導
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打911報案時，調度員會詢問一些問題來決定緊急級別。(sanfranciscop...
打911報案時，調度員會詢問一些問題來決定緊急級別。(sanfranciscopolice.org)

舊金山市警局在民眾的報警電話反應方面，依地區而有相當大的差別，如果你是住在這幾區，多半要等至少兩倍的時間警察才會出現。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的一項分析發現，警局的回應時間正在改善，但金山部分地區的居民仍需要等待過長的時間才能見到警察。在2023年達到高峰後，警方對報警求助的反應時間有所回落。

但居民的體驗取決於他們所處的位置：對於中低優先級報警，田德隆區、南市場區、西增區和米慎灣的居民等待時間是其他社區的兩倍多，而且其他地區的反應時間改善速度更快。

即便如此，覆蓋米慎灣和南市場區的南區警局仍將根據擬議的新轄區畫分方案進行擴張——警局認為這將導致更多報警求助。這令長期以來一直擔心該地區是「隔離區」的居民感到沮喪。

「南部地區居民等待基本市政服務的時間遠長於其他地區，這是不可接受的，」 代表該地區的市議員麥德誠（Matt Dorsey）27日在警力配備聽證會上表示，「隨著該地區今年晚些時候轄區擴大，情況可能會更加嚴峻。」

911警報電話依緊急程度分類：A級優先警報是指有緊急危險或重大犯罪的情況，例如槍擊或入室竊盜。B級優先警報包括嫌疑人可能仍在附近或有潛在財產損失的情況。C級優先警報是指不存在緊急危險的情況，例如街頭騷亂的報告。

對於最緊急的報警，各社區之間的優先程度差異不大。2025年5月至2026年4月期間，全市A級優先警報的平均回應時間為8.3分鐘，各社區的平均回應時間從6.7分鐘（華埠）到11.6分鐘（雙峰和訪谷）不等。

但低優先級警報的反應時間差異較大。海特-阿什伯里區（Haight-Ashbury）的居民平均等待16.4分鐘才能等到警察到達B級優先警報現場，而南市場區和田德隆區的居民分別等待42分鐘和43分鐘。

對於優先順序最低的C級警報，差異更大。米慎灣區的居民平均等待138分鐘才能等到警察抵達，超過兩個小時。南市場區的居民等了115分鐘。但在內日落區，警員到達現場的速度要快得多，僅需48分鐘。

一項分析發現，警局的回應時間正在改善，但金山部分地區的居民仍需要等待過長的時間才...
一項分析發現，警局的回應時間正在改善，但金山部分地區的居民仍需要等待過長的時間才能見到警察。（本報檔案照）

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