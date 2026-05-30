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灣區意外降雨 或推遲野火高峰季2周

編譯林思牧／綜合報導
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灣區28日遭遇突如其來的降雨，舊金山的一天降雨量就已接近歷史上5月全月的平均降雨...
灣區28日遭遇突如其來的降雨，舊金山的一天降雨量就已接近歷史上5月全月的平均降雨量。(示意圖╱AI生成)

灣區28日遭遇突如其來的降雨，舊金山的一天降雨量就已接近歷史上5月全月的平均降雨量，灣區的野火高峰季節可能因此推遲大約兩個星期。

SFGATE報導，國家氣象局灣區辦公室的氣象學家加斯（Roger Gass）表示，舊金山市中心這次獲得0.58吋的降雨，而5月的平均降雨量為0.64吋。這場雨的雨量並不算大，但正值夏季高溫乾燥天氣可能為加州帶來野火風險的關鍵時期。

根據加州消防廳（Cal Fire）統計，今年加州已有10起焚燒面積超過1000畝的野火，其中7起發生在5月。加斯表示，這場降雨將使本地區的野火風險暫時緩解，因為乾燥的草叢和灌木等可燃物會重新吸水。他解釋說，本地區發生重大野火的風險「可能會推遲」長達兩周。

消防局官員表示，野火風險何時增加將取決於下周的天氣狀況，尤其是如果這次的雨水促進了新草生長。「這些因降雨而長出的新草會很快乾枯死亡，我們將再次面臨較高的野火威脅。今年夏季可能會格外艱難，因為3月加州大部分時間都遭受了極端熱浪的炙烤。積雪提前融化，使全州許多可燃物變得乾燥易燃，導致加州的火災高峰期比往年提前了很多。」

加斯表示，預計下周氣溫將回升，但遠遠不會接近3月的破紀錄高溫。「我們預計不會出現任何熱浪之類的極端天氣，這真是值得慶幸，」他說。除了氣溫回升，加斯還表示，下周海霧也將回歸，為沿海居民帶來加州夏季的另一個氣候大特色：六月陰霾（June gloom）。

舊金山 加州 灣區

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