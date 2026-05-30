我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗彈襲 科威特攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

臨國慶…王兆倫提案 加重非法煙火罰則

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山擬加重非法煙火罰則，市議員王兆倫(右二)提案，屢犯可列輕罪處理。(受訪者供...
舊金山擬加重非法煙火罰則，市議員王兆倫(右二)提案，屢犯可列輕罪處理。(受訪者供圖)

隨著7月4日美國國慶日臨近，非法煙火問題再度成為舊金山居民關注焦點。第四區市議員王兆倫（Alan Wong）29日聯同舊金山消防局長克里斯彭（Dean Crispen）及警察局長劉力一（Derrick Lew）宣布提出新法案，將建立更明確的執法機制與罰則，填補現行法規漏洞，協助執法人員有效打擊非法燃放煙火行為。

王兆倫表示，非法煙火長年困擾舊金山許多社區，不僅影響居民生活品質，也增加火災風險與公共安全隱憂。「居民有權在自己的社區安心生活，也應該相信法律制定後能真正被執行。」他說，新法案將補上多年來存在的執法缺口，為公共安全單位提供更實際的執法工具。

近年來，每逢國慶日、跨年夜及大型節慶活動期間，舊金山多個社區都會出現大量煙火施放情況。除了噪音擾民外，也讓不少長者、幼童家庭及飼養寵物的居民感到困擾。部分居民更擔心煙火可能引發火災，尤其是在乾燥季節或靠近公園、山坡等地區。

劉力一表示，警方經常接獲煙火相關報案，甚至必須處理由煙火引發的受傷或火災事故。然而過去執法人員到場後，往往缺乏足夠法律工具追究責任。

「煙火造成嚴重傷害、火災以及其他公共安全事件，警方和消防人員經常必須出動應對。」劉力一說，感謝王兆倫關注此一公共安全問題，協助建立更有效的執法機制。

根據提案內容，舊金山雖然早已全面禁止施放煙火，但現行市法缺乏地方層級的具體處罰與執行機制。新法案將建立分級處罰制度，授權執法人員直接開立罰單。首次違規者將被處以125至250美元罰款。若五年內再次違規，則可依輕罪處理，面臨更嚴重法律後果。

消防局長克里斯彭指出，過去多年來居民對非法煙火束手無策，即使警方到場處理，也缺乏足夠工具追究責任。

克里斯彭表示，新法案不僅提供執法人員必要工具，也向社區傳達明確訊息：舊金山將嚴肅看待非法煙火問題。

舊金山

上一則

商務電郵詐騙增 多個華人機構、公家機關受害

下一則

舊金山報警回應時間 各區大不同 田德隆區等待時間多2倍

延伸閱讀

家暴搜查驚見「炸彈級煙火庫」 洛杉磯居民緊急撤離

家暴搜查驚見「炸彈級煙火庫」 洛杉磯居民緊急撤離
紐約法拉盛深夜噪音車聚 市議員黃敏儀推立法管制

紐約法拉盛深夜噪音車聚 市議員黃敏儀推立法管制
新法成效不彰 舊金山街頭買賣贓物仍猖獗 商家憂心

新法成效不彰 舊金山街頭買賣贓物仍猖獗 商家憂心
1天逮62人 舊金山大掃毒 田德隆、米慎成重點執法區

1天逮62人 舊金山大掃毒 田德隆、米慎成重點執法區
聖蓋博夜市捲土重來 違規餐車打游擊 警察來鍋子都不要了

聖蓋博夜市捲土重來 違規餐車打游擊 警察來鍋子都不要了

熱門新聞

東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
一名男子與一名女子週六被發現陳屍於停放在聖荷西州立大學停車場的一輛車內，死者並非聖荷西州大學生或教職員。（取自谷歌街景）

一男一女死於聖荷西州立大學停車庫的車中

2026-05-24 19:41

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」

房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕