臨國慶…王兆倫提案 加重非法煙火罰則

舊金山擬加重非法煙火罰則，市議員王兆倫(右二)提案，屢犯可列輕罪處理。(受訪者供圖)

隨著7月4日美國國慶日臨近，非法煙火問題再度成為舊金山 居民關注焦點。第四區市議員王兆倫（Alan Wong）29日聯同舊金山消防局長克里斯彭（Dean Crispen）及警察局長劉力一（Derrick Lew）宣布提出新法案，將建立更明確的執法機制與罰則，填補現行法規漏洞，協助執法人員有效打擊非法燃放煙火行為。

王兆倫表示，非法煙火長年困擾舊金山許多社區，不僅影響居民生活品質，也增加火災風險與公共安全隱憂。「居民有權在自己的社區安心生活，也應該相信法律制定後能真正被執行。」他說，新法案將補上多年來存在的執法缺口，為公共安全單位提供更實際的執法工具。

近年來，每逢國慶日、跨年夜及大型節慶活動期間，舊金山多個社區都會出現大量煙火施放情況。除了噪音擾民外，也讓不少長者、幼童家庭及飼養寵物的居民感到困擾。部分居民更擔心煙火可能引發火災，尤其是在乾燥季節或靠近公園、山坡等地區。

劉力一表示，警方經常接獲煙火相關報案，甚至必須處理由煙火引發的受傷或火災事故。然而過去執法人員到場後，往往缺乏足夠法律工具追究責任。

「煙火造成嚴重傷害、火災以及其他公共安全事件，警方和消防人員經常必須出動應對。」劉力一說，感謝王兆倫關注此一公共安全問題，協助建立更有效的執法機制。

根據提案內容，舊金山雖然早已全面禁止施放煙火，但現行市法缺乏地方層級的具體處罰與執行機制。新法案將建立分級處罰制度，授權執法人員直接開立罰單。首次違規者將被處以125至250美元罰款。若五年內再次違規，則可依輕罪處理，面臨更嚴重法律後果。

消防局長克里斯彭指出，過去多年來居民對非法煙火束手無策，即使警方到場處理，也缺乏足夠工具追究責任。

克里斯彭表示，新法案不僅提供執法人員必要工具，也向社區傳達明確訊息：舊金山將嚴肅看待非法煙火問題。