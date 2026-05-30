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白卡牙科預算吃緊 楊馳馬提案 保障居民牙科就醫權益

記者李怡╱舊金山報導
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加州白卡牙科恐遭削減，楊馳馬提案防民眾「先墊錢看牙」。(記者李怡╱攝影)
加州白卡牙科恐遭削減，楊馳馬提案防民眾「先墊錢看牙」。(記者李怡╱攝影)

加州正面臨數億元醫療白卡（Medi-Cal）牙科預算削減之際，代表舊金山的州眾議員楊馳馬（ Matt Haney） 近日提出AB 1629法案，試圖保障數百萬加州居民的牙科就醫權益。法案26日在州眾議會以61票對0票、跨黨派一致支持通過，接下來將送交州參議會審議。楊馳馬表示，在白卡牙科服務可能縮減之際，加州不應再讓民眾「更難看牙」。

目前加州有數百萬低收入居民依賴白卡牙科服務。但不少民眾近年反映，即使持有保險，仍找不到願意收白卡的牙醫、預約時間很久，甚至需要自己先墊付數百甚至上千美元治療費，再向保險公司申請理賠。尤其在灣區生活成本較高地區，許多牙醫因保險給付偏低，不願接受白卡病患，也讓不少低收入家庭、長者和兒童面臨看牙困難。

在加州目前財政壓力下，州府正考慮削減數億元白卡牙科預算，外界擔憂，未來願意接受白卡的牙醫會更少，病患等待時間更長。牙科醫療倡議人士指出，許多人因負擔不起牙科治療，往往拖到牙痛嚴重、甚至感染後才前往急診，不但增加病人痛苦，也提高整體醫療成本。

根據AB 1629法案內容，在病患授權下，即使牙醫不屬於保險公司網絡，保險公司仍必須直接向牙醫付款，不用病患自行墊錢後再向保險公司申請理賠。法案同時要求提升牙科保險資訊透明度，並要求監管機構，評估是否有足夠醫師滿足病患需求。

楊馳馬表示，加州多年來在努力恢復牙科醫療資源，如民眾已付了保費，就不該替保險公司先墊錢才能看牙。他強調，牙科健康是基本醫療重要的一部分。

加州牙醫協會會長漢朗（Robert Hanlon）也警告，若削減預防性牙科照護，未來只會出現更多嚴重健康問題與急診治療需求。

不少病患與社區人士則表示，對低收入家庭而言，牙科問題往往不只是健康問題，更與工作、生活品質及孩子成長有關。有家長指出，部分兒童因長期無法接受牙齒治療，甚至影響在學校的注意力和飲食健康。

目前AB 1629已送往州參議會，預計未來幾周將在參議院衛生委員會進行審議。

白卡 加州 低收入

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