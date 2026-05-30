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ACoM：世界盃倒數 簽證、移民與人權議題受關注

記者李怡╱舊金山報導
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本次會議與會專家指出，世界盃不僅是一場體育盛事，更是一次對美國治理能力、移民政策...
本次會議與會專家指出，世界盃不僅是一場體育盛事，更是一次對美國治理能力、移民政策、公共安全及社會包容度的重大考驗。(記者李怡╱翻攝)

2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）開賽進入倒數階段。這場被視為史上規模最大的世界盃賽事，將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，其中美國將承擔主要賽事與接待工作。隨著數百萬國際旅客即將湧入，美國是否已準備好迎接來自全球的目光，也成為近期全美媒體與公共政策領域熱議的焦點。

美國社群媒體（American Community Media）29日舉辦線上記者會，多位來自人權、移民及民權領域的專家指出，世界盃不僅是一場體育盛事，更是一次對美國治理能力、移民政策、公共安全及社會包容度的重大考驗。

2026年世界盃將在美國11座城市舉行賽事，包括舊金山灣區、洛杉磯、休士頓、邁阿密、西雅圖、亞特蘭大以及紐約等地。預計數百萬來自世界各地的球迷、媒體與工作人員將在賽事期間進入美國，帶來龐大觀光收益與全球曝光機會。

與會專家認為，除了經濟效益之外，美國目前面臨的簽證積壓、邊境管制、移民政策不確定性及執法爭議，也可能成為影響國際旅客體驗的重要因素。

人權觀察（Human Rights Watch）全球倡議總監沃登（ Minky Worden）表示，世界盃歷來不只是體育競賽，也是一面反映主辦國人權與民主價值的鏡子。她指出，如何在大型賽事期間兼顧公共安全與公民自由，將是外界觀察美國的重要指標。

會上專家們表示，世界盃期間通常伴隨大量監控設備部署、警力增加及人潮管理措施，但主辦城市必須確保這些措施不會對居民基本權利造成過度干預。在人權議題之外，移民社群的處境同樣受到關注。

移民政策學院（Migration Policy Institute）資深政策分析師 索多（Ariel G. Ruiz Soto）指出，許多世界盃觀眾將來自拉丁美洲、非洲及亞洲國家，而部分國家目前仍面臨較長的美國簽證等待時間。他表示，若美國希望藉由世界盃展現開放與包容形象，相關部門需要提前改善簽證審核效率與入境流程，避免球迷因行政程序問題無法順利入境觀賽。

專家們也特別提到，世界盃相關建設與服務業需求增加，將創造大量就業機會，包括旅館、餐飲、交通、場館維護及觀光服務等產業。但他們呼籲，各地主辦城市應確保勞工獲得合理薪資、工作保障及安全工作環境，避免賽事紅利僅由少數企業受益。

世界盃倒數 美國準備好了嗎？專家籲關注簽證、移民與人權議題。(受訪者供圖)
世界盃倒數 美國準備好了嗎？專家籲關注簽證、移民與人權議題。(受訪者供圖)

世界盃 簽證 移民

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