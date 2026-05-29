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灣區富裕郊區城市 變成小印度

編譯林思牧／綜合報導
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東灣的聖拉蒙、都布林、丹維爾、布利桑頓和利佛摩，迅速發展成為加州最重要的印裔美國...
東灣的聖拉蒙、都布林、丹維爾、布利桑頓和利佛摩，迅速發展成為加州最重要的印裔美國人聚居地。（Google Maps）

印度移民及後裔在科技業中扮演重要角色，灣區的一些富裕郊區城市已成為印度的縮影。

舊金山紀事報報導，莫漢拉傑（Sharmila Mohanraj）24歲從印度移民到東灣的康科德市時，她常常感到孤獨。當丈夫上班時，她很難找到一個可以和她一起消磨時光的印度社群，更別提找到會說她母語泰米爾語（Tamil）的人了。

近20年後的今天，情況已截然不同。莫漢拉傑現在居住的三谷地區，是加州發展最快的城市之一。高收入的專業人士能夠負擔得起這些新建的郊區住宅，正是推動其發展的動力。這些專業人士中，亞裔美國人，尤其是印度裔美國人，佔據了相當大的比例，許多人正在東灣的綠地和廣闊空間中重現矽谷的生活方式。

結果是，東灣的這幾個城市，包括聖拉蒙、都布林、丹維爾、布利桑頓和利佛摩，迅速發展成為加州最重要的印裔美國人聚居地，其速度遠超佛利蒙或聖塔克拉拉谷西側等早期形成的印裔聚居區。

20年前這些城市的白人和拉丁裔人口比例很高。如今，該地區約有18%的人口為印裔。都布林、布利桑頓和聖拉蒙名列加州十大亞裔人口比例至少達到30%的城市。

莫漢拉吉決心將泰米爾語以及她所認同的文化和傳統傳給她的孩子。當她和丈夫生下女兒後，她便透過電影和音樂引導女兒學習這門語言。2010年一家人搬到布利桑頓後，她發現了瓦伊蓋泰米爾學校（Vaigai Tamil School）。她將女兒（現已22歲）和兒子（現已16歲）分別在他們3歲時送入該校就讀。

當時這所學校規模相對較小，在布利桑頓只有一個校區，學生人數不足百人。如今，該校在三個校區擁有820名學生，並在聖拉蒙和利弗莫爾設有分校。學校的擴張得益於其服務對象——三谷地區的印度裔美國人社區的蓬勃發展，以及許多家長重視讓孩子接觸印度本土的語言和文化。

學習的語言不僅限於泰米爾語，三谷地區的印度裔家庭構成了一個多元化的印度裔群體，他們透過寺廟、課後輔導班和語言學校等途徑，讓孩子學習旁遮普語（Punjabi）、印度語（Hindi）、泰盧固語（Telugu）和其他語言。

灣區 印度 移民

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