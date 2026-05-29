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日落區槍殺案疑兇被捕 68歲男子涉殺58歲舊金山居民

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山警局。（記者王子涵／攝影）
舊金山警局。（記者王子涵／攝影）

舊金山警方表示，一名68歲男子周三（27日）被捕，他涉嫌本月稍早在日落區（Sunset District）槍殺一名58歲男子。

警方指出，舊金山居民菲利普夏尼奧（Philippe Chagniot）涉嫌於17日在46大道2500號街區一帶，開槍殺害舊金山居民的艾瑞克保羅比戈內（Eric Paul Bigone）。

案發當日上午約5時21分，警方接報後趕到現場，發現比戈內身上有槍傷。救護人員隨後到場施救，但比戈內最終在現場死亡。

舊金山警方表示，兇殺組調查人員經進一步偵查後，確認夏尼奧為涉案嫌疑人，並取得逮捕他的合理根據。警方周三找到夏尼奧，將其逮捕，過程中未發生意外。

舊金山標準（The San Francisco Standard）引述消息人士及房產紀錄報導，夏尼奧是死者比戈內的房東，而比戈內居住的房屋由夏尼奧家族成員持有。不過，相關細節尚未獲警方證實。

死者比戈內58歲，是外日落區（Outer Sunset）長期居民。友人追憶，他與當地音樂、拳擊圈及海洋灘（Ocean Beach）一帶社區關係密切。友人此前形容，比戈內早年曾經歷一段艱難人生，包括入獄服刑，但出獄後已逐漸過上較平靜的生活。

警方表示，調查人員之後搜索夏尼奧住處，並查扣與案件相關的證據。夏尼奧已被關押在舊金山縣監獄，涉嫌謀殺。

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